За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила $1,4 млрд, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился, сообщает пресс-служба Националього Банка РК.

Аналогичная картина наблюдается и по другим наиболее популярным видам иностранных валют.

Так, нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год сократились в 2 раза до 88,1 млрд рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов США и российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году американская валюта была в 2,7 раза популярнее российской.

Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за прошедший год почти на 40% до 373 млн евро. Спрос на евро остается ограниченным.