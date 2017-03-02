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За 7 лет банки по всему миру заплатили штрафов на сумму $321 млрд

02.03.2017 13:38   896   0

Банки по всему миру заплатили с 2008 года $321 млрд в виде штрафов за различные нарушения законодательства - от отмывания денег до манипулирования рынком и финансирования терроризма, пишет vestifinance.ru, опираясь на данные Boston Consulting Group.

Эта сумма будет расти в ближайшие годы, поскольку регуляторы в Европе и Азии догоняют своих американских коллег, действующих более жестко и собравших на данный момент большую часть указанной суммы штрафов, отмечается в седьмом ежегодном исследовании BCG.

По данным BCG, только в 2016 году банки выплатили $42 млрд штрафов, что на 68% больше, чем годом ранее.

Бизнес продолжит сталкиваться с расходами на выплату штрафов, а также с сопутствующими юридическими и судебными издержками, пишут аналитики во главе с Герольдом Грассхоффом. "Управление этими расходами останется одной из основных задач для банков", - считают они.

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 Дональд Трамп обещал отменить акт Додда-Франка 2010 года, который изменил условия для банков после краха Lehman Brothers Holdings Inc. Несмотря на это, период постоянно растущих нормативных требований продолжается, отмечает BCG. Количество изменений в правилах, которые банки должны отслеживать на ежедневной основе, увеличилось в три раза с 2011 года, в среднем до 200 в день, говорится в докладе.

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Финансовые компании получили так называемую экономическую прибыль в размере €159 млрд ($167 млрд) в 2015 году, зафиксировав пятый годовой прирост, однако отрасль сохраняет убыток в €9 млрд на кумулятивной основе с 2009 по 2015 год. BCG рассчитывает экономическую прибыль, исходя из результатов деятельности банков, включая стоимость капитала.

 

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