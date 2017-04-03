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За январь 2017 года внешнеторговый оборот увеличился на 21,1%

03.04.2017 10:51   1050   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Динамика краткосрочного экономического индикатора с начала 2017 года демонстрирует значительный рост. Согласно обзору экономики Казахстана, подготовленному НБ РК, в феврале 2017 года краткосрочный экономический индикатор составил 103,7% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

Увеличение краткосрочного экономического индикатора обусловлено ростом во всех базовых отраслях экономики.

В январе-феврале 2017 года продолжился рост во всех основных отраслях экономики. Замедлился темп роста инфляции, увеличился внешнеторговый оборот, что вызвано ростом экспорта и импорта.

За 2016 года объем ВВП составил 45,7 трлн тенге, увеличившись в реальном выражении на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В составе ВВП производство товаров и услуг увеличилось на 1,3% и 0,8%, соответственно. Налоги на продукты выросли на 0,2%. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП составили 36% и 57,9%, соответственно.

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За 2016 год положительный вклад в рост ВВП внесли отрасли строительства, сельского хозяйства, транспорта и операций с недвижимым имуществом. Негативное влияние оказало сокращение общих объемов торговли и промышленности за счет снижения в горнодобывающей отрасли.

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Основной вклад в промышленное производство в Казахстане вносит добыча сырой нефти, доля которой в феврале 2017 года составила 41,1%.

В феврале 2017 года физические объемы добычи сырой нефти увеличились на 2,4%, а объемы в натуральном выражении выросли на 2,9%, по отношению к февралю 2016 года. В результате, промышленность увеличилась на 4,0%. Вместе с тем, в денежном выражении объемы промышленности выросли на 33,0%, что обусловлено ростом цен на сырьевые товары.

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В феврале 2017 года, по отношению к февралю 2016 года, средняя цена нефти марки Brent на мировых товарных биржах выросла на 67,1% и составила 55,5$ за баррель.

Среди стран СНГ максимальный рост ВВП за 2016 год отмечен в Узбекистане (рост на 7,8%). В Азербайджане, Беларуси и России за 2016 год ВВП снизился на 3,8%, 2,6% и на 0,2%, соответственно. Казахстан в этом рейтинге расположился на шестом месте по итогам 2016 года.

За январь 2017 года внешнеторговый оборот увеличился на 21,1% (экспорт вырос на 18,9%, импорт - на 25,0%). В структуре экспорта преобладают минеральные продукты (доля - 70,7%), импорта - машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (доля - 37,8%).

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Справка

Краткосрочный экономический индикатор характеризует тенденции развития экономики и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь. Доля этих отраслей в объеме ВВП составляет 63-64%.

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    25

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    8

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    97

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    106

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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