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За январь-февраль производство напитков выросло на 24,8%

24.03.2017 11:23   470   0

За январь-февраль производство напитков достигло в стоимостном выражении 31,8 млрд тг - на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Для сравнения, объем выпуска за первые два месяца прошлого года уступал показателям 2015 на 6,5%, сообщает Energyprom.kz.

В многолетней динамике, после спада в 2015 году (-7,2% к 2014), в 2016 в отрасль вернулся позитивный тренд - прирост по итогам года составлял 10,3%.

По итогам 2016 года казахстанские производители обеспечили 87,5% спроса на водку и ликероводочные изделия, причем 99,4% выпускаемой продукции реализовывалось на внутреннем рынке. Спрос на вино местные компании перекрыли на 58%, на внутренний рынок отправлялось 97,9% производимой продукции. Рынок пива обеспечен казахстанскими предприятиями на 77,1%, при этом 70,9% выпускаемого напитка реализуется внутри РК и еще 29,1% - уходит на экспорт. Спрос на минеральную воду и безалкогольные напитки местного производства удовлетворяет на 93,5%, причем 93,7% выпуска реализуется в Казахстане и еще 6,3% - экспортируется.

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В натуральном выражении за январь-февраль производство коньяка выросло на 77,6% год-к-году, до 1,35 млн литров, ликеров - на 54,8%, до 371,3 тыс. л, пива - на 39,1%, до 60,89 млн л, вина - на 14,4%, до 5,41 млн л, водки - на 15%, до 4,08 млн л.

Выпуск минеральной и газированной воды, напротив, сократился на 5,3% за год, до 59,67 млн л, однако выпуск прочих безалкогольных напитков - вырос на 7,4%, до 126,94 млн л.

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В прошлом году турецкая компания Coca-Cola İçecek запустила производство безалкогольных напитков в Астане на территории специальной экономической зоны «Астана - новый город». Производственная мощность нового завода составляет 100 млн литров в год, вложенный реинвестиционный капитал - 80 млн долл США.

Также масштабная модернизация начата на заводе Asia Waters - «Кокшетауские минеральные воды». К 2017 году здесь планируют перейти на выпуск 100% казахстанского продукта. До 2020 года мощность КМВ будет составлять 400 млн литров в год.

 

 

По итогам февраля розничная цена на питьевую воду в РК составляла 76,1 тг за литр - плюс 6,8% за год. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов литр воды стоил в Алматы - 86 тг, +14,7% год-к-году.

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Водка поднялась в цене за год на 11,7%, до 2 169,3 тг за литр. Дороже всего обходилась жителям Астаны - 2 807 тг за л, плюс 17,1% за год.

ФОТО: vlast.kz

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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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