За февраль 2017 года объемы розничной торговли составили 567,8 млрд тенге

В последний зимний месяц каждый среднестатистический горожанин оставил в магазинах и на рынках 56,1 тысячи тенге - на 14,6% больше, чем годом ранее. Всего за февраль казахстанцы потратили 567,8 млрд тенге, +15,4% за год.

За февраль 2017 года объемы розничной торговли составили 567,8 млрд тг - на 1,9% больше, чем в январе и на 15,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший месячный рост отмечен в Атырауской области - сразу +14,7%, до 19,7 млрд тг и Кызылординской области - на 10,7% к январю, до 17,6 млрд тг.

Доля мегаполисов от всех розничных продаж по стране продолжает расти: 42,8% в феврале 2017, против 42,5% месяцем ранее и 41,3% год назад.

В сравнении с прошлым годом, доля непродовольственных товаров в общем объеме розничных продаж выросла с 61,4 до 66,7%.

Примечательно, что все чаще торговые компании предпочитают официальный статус юрлица - так, доля индивидуальных предпринимателей в общем объеме розничной торговли снизилась с 46,3% в феврале 2016 до всего 40,8% к февралю текущего года.

Утренняя сессия: тенге слабеет

Официальный чек на одного среднестатистического горожанина составил в феврале 56,1 тысячи тенге - на 1 тысячу тенге больше, чем в январе и на 7,2 тысячи больше, чем годом ранее.

Самые высокие средние чеки зафиксированы в Алматы (106,2 тыс. тг, +3,3 тыс. тг к январю) и Атырауской области (68,9 тыс. тг на горожанина, +8,8 тг за месяц).

*Средний чек за январь и февраль 2017 рассчитывался согласно количеству городских жителей на 1 мая 2016 года - это самые свежие данные, предоставленные КС МНЭ РК