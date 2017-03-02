За год бюджет ЖКХ увеличился на 14%

40% затрат местного бюджета на ЖКХ приходится на Астану, ЮКО и Алматы, передает ranking.kz.

По итогам 2016 года было введено в эксплуатацию 10,5 млн кв. м нового жилья, что на 17,5% больше 2015 года. Из них государством был введен 1 млн кв. м на сумму 105,6 млрд тенге. Всего в сектор жилищного строительства и коммунального хозяйства было инвестировано 829,6 млрд тг.

В 2017 году планируется ввести 10,1 млн кв. метров жилья. В том числе 5,1 млн кв. метров многоквартирного жилья и 5 млн кв. метров индивидуального по программе «Нұрлы жер» за счет софинансирования. В текущем году из госбюджета будет выделено на программу 168,8 млрд тенге (сумма будет корректироваться в течение года).

В сфере ЖКХ 98% республиканского бюджета направляется на поддержку местных бюджетов в виде трансфертов. За 2016 год чистые расходы РБ увеличились более чем в 4 раза, составив 4,1 млрд тенге. Тем временем, на поддержку местных бюджетов ушло 215,5 млрд тенге (+ 41,5%).

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В 2017 году по программе «Нұрлы жер» будет просубсидировано 120 млрд тг ипотечных кредитов и 157 млрд тг строительных кредитов. Для этого из РБ выделено 21 млрд тенге. Так, чистые расходы РБ на ЖКХ планируют увеличиться в 6,5 раз в 2017 году и составят 27,2 млрд тенге.

Расходы государства на поддержку ЖКХ увеличились на 14% за 2016 год и составили 507 млрд тенге. Ожидается дальнейшее увеличение в текущем году. Уже за январь 2017 года было израсходовано 5,2 млрд тенге, что на 40% превышает январь 2016 года.

Расходы МБ выросли на 14% за 2016 год и составили 503 млрд тенге.

В текущем году из местного бюджета на строительство 173,1 тыс. кв. м арендного жилья по программе будет выделено 27,6 млрд тенге, на обустройство ИКИ в районах жилищной застройки - 86,1 млрд, на бюджетное кредитование ЖССБК - 24 млрд.

Расходы Нацфонда на ЖКХ увеличились в 3 раза и составили 179 млрд тенге. Из них по программе «Нұрлы Жол» на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено 87 млрд тенге, на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 77,8 млрд тенге и на объекты Всемирной зимней универсиады 2017 - 4,4 млрд тенге.

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По программе «Нұрлы жер» будет выделено 25 млрд тг. на ввод 150 тыс. кв. м для создания регионального фонда арендного жилья без права выкупа.

По итогам 2016 года лидерами по увеличению расходов на ЖКХ стали Актюбинская область (+79%) и ВКО (+75%). В Актюбинскую область было выделено 28,5 млрд тенге, а в ВКО 34,2 млрд тенге.

При этом 40% затрат местного бюджета на ЖКХ приходится на Астану, ЮКО и Алматы. Расходы Астаны составили 98,5 млрд тенге, ЮКО - 56,2 млрд тенге и Алматы - 47,2.

По плану на 2017 год сильное увеличение расходов будет иметь место в Павлодарской области (+84%) и в Карагандинской области (+40%), в связи с большим количеством выделенных трансфертов на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.