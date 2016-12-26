Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.88
-0.012%
EUR/KZT
347.86
-0.012%
RUB/KZT
5.48
-0.016%
EUR/USD
347.86
-0.012%
EUR/CHF
347.86
-0.012%
EUR/JPY
347.86
-0.012%
GBP/USD
408.54
-0.013%
USD/CHF
332.88
-0.012%
USD/JPY
332.88
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.88 347.86 5.48
-0.012% -0.012% -0.016%
Рынки
Нефть Brent
55.27
+0.004%
Нефть WTI
53.25
+0.006%
Золото
1135.2
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1103
+0.005%
Жилье Астана
1029
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.27 53.25 1135.2
+0.004% +0.006% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

За год число активных кредитных карт увеличилось в 2,6 раза

26.12.2016 11:31   1648   0

Банки масштабно внедряют кредитные карты: за год число активных кредиток увеличилось сразу в 2,6 раза, до 743 тысяч. Их доля от всех активных выросла с 5,6% до 13,2%, передает Ranking.kz.

В текущем году структура карточного рынка системно изменилась. Впервые за последние годы кредитные карты вырвались из границ 5-6% от общего числа использованного "пластика" и заняли сразу более 13% от рынка. 

Число использованных кредиток за год выросло сразу в 2,6 раза, и перевалило за миллион еще в первом полугодии. По итогам ноября активных кредиток было 1,08 миллиона.

Для сравнения, общее число активных карт за год (ноябрь 2016-2015) увеличилось на 10,3%, количество дебетных - всего на 8%).

Таким образом, именно кредитный сегмент разгоняет активность на рынке банковских карточек. Роль в этом играют специальные банковские предложения - например, длительные "прощенные" грейс-периоды (до 60 дней), выгодный cash-back, а также различные акции и широкий спектр предложений по покупкам как в кредит, так и в рассрочку без переплаты, которые также обслуживаются с помощью кредитных карт.

Утренняя сессия: тенге ослаб...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 26 декабря закрылись на уровне 332,91. По сравнению с итогами дн...

Сделку ЕНПФ в 5 млрд тенге расследует ДКНБ Алматы

В корпоративном разрезе наибольшая доля кредитных карт от всех активных - у Visa (сразу 16,3%, против 6,7% в прошлом году). За год число использованных кредиток Visa выросло в 2,6 раза, до 939 тысяч.

В системе MasterCard использованные кредитные карты занимают 8% от всех активных (годом ранее было 3,6%). За год их число выросло сразу более чем втрое, до 122,9 тысячи по итогам ноября.

Материалы по теме

Сделку ЕНПФ в 5 млрд тенге расследует ДКНБ Алматы

Дневная сессия: тенге незначительно окреп

ВВП в 2017 году: прогнозы экспертов

Казахстанцы начинают кредитную историю с онлайн-займов

Утренняя сессия: тенге ослаб

Примечательно, что международные системы окончательно вытесняют локальные. Так, в сегменте использованных кредитных карт совокупная доля Visa и МС достигла 98,4%, против 97% годом ранее.  Доля Visa составила 87% (годом ранее было 86,2%), МС увеличил долю с 10,8% за год до 11,4%.

По итогам ноября на каждого экономически активного жителя страны приходилось 0,12 кредитной карты. То есть активным пользователем кредиток является каждый восьмой трудоспособный казахстанец.

Для сравнения, годом ранее на экономически активного пользователя приходилось 0,05 кредитной карты. То есть лишь каждый 22-й трудоспособный казахстанец прибегал к этому виду банковских услуг.

Дневная сессия: тенге незначительно окреп

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    17

  • 2. Стабилизация курса тенге
    16

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    53

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    8

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    19

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное