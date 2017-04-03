Валюта нал
USD 314.00 314.50
RUB 5.58 5.60
EUR 335.50 336.50
Валюта бирж
USD/KZT
313.49
+0.001%
EUR/KZT
334.21
+0.002%
RUB/KZT
5.57
+0.000%
EUR/USD
334.21
+0.002%
EUR/CHF
334.21
+0.002%
EUR/JPY
334.21
+0.002%
GBP/USD
392.65
-0.006%
USD/CHF
313.49
+0.001%
USD/JPY
313.49
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
313.49 334.21 5.57
+0.001% +0.002% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
53.18
+0.001%
Нефть WTI
50.27
+0.001%
Золото
1258.6
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1102
-0.011%
Жилье Астана
1047
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
53.18 50.27 1258.6
+0.001% +0.001% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

За год объем потребительских займов алматинцев снизился на 90,4 млрд тенге

03.04.2017 11:21   1305   0

По итогам февраля общий портфель потребительских займов по РК сократился на 0,1% (-1,9 млрд тг), до 2,5 трлн тг. Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд - с начала года портфель потребов упал на 1,4%.

Основной антилидер - Алматы, за счет которого и наблюдается такой спад. Портфель потребительских займов физлиц в южной столице сократился за месяц на 0,9%, за год - сразу на 8,5%. Доля Алматы от РК составила по итогам февраля 38,8%, против 42,1% годом ранее.

При этом большинство регионов (12 из 16) показали за февраль прирост кредитного портфеля. Самый значительный плюс отмечен в Мангистауской области (+1,6 млрд тг к январю, до 121,6 млрд тг) и Астане (+1 млрд тг за месяц, до 202,7 млрд тг). В годовой динамике именно Астана являлась двигателем кредитного рынка в потребительском сегменте. Так, астанчане увеличили объем займов год-к-году сразу на 23,5 млрд тг.

За январь 2017 года внешнеторговый оборот увеличился на 21,1%...
Динамика краткосрочного экономического индикатора с начала 2017 года демонстрирует значительный рост. Согласно обзору экономики Казахстана, подготовле...

undefined

Потребительские займы к началу весны заняли в ссудном портфеле 20,3%, практически также, как и в январе текущего года (20%) и феврале 2016 (20,1%). В целом, доля потребов от кредитного портфеля оставалась в районе 20% весь прошедший год.

Цены на продовольственные товары в РК выросли на 9,7%

В многолетней динамике самый значительный вес сегмента от всего объема займов наблюдался в июне-июле 2015 года (24%).

Для сравнения, доля займов малому бизнесу от всего ссудного портфеля БВУ составляла по итогам февраля 2017 года 24%, против 19% годом ранее, доля ипотечных кредитов - 8%, против 7% в прошлом году.

Материалы по теме

Цены на продовольственные товары в РК выросли на 9,7%

Утренняя сессия: доллар продолжает слабеть

Путешествие в мир финансов: Global Money Week в Казахстане

Страховой рынок на тропе реформаций

Дневная сессия: тенге уверенно крепнет

undefined

Самыми закредитованными остаются жители Алматы, где средний чек на экономически активного алматинца составляет 1,06 млн тг. В то же время, именно здесь отмечено и самое значительное сокращение среднего чека: минус 9,8 тыс. тг за месяц, и сразу минус 133,3 тыс. тг за год.

Самый значительный рост среднего чека отмечен в Мангистауской области - +5,5% за месяц, до 425,8 тыс. тг потребзаймов на трудоспособного жителя. В годовом разрезе впереди всех астанчане - сразу +48 тыс. тг год-к-году, до 414,5 тыс. тг на экономически активного жителя.

undefined

Утренняя сессия: доллар продолжает слабеть

Высказать свое мнение
met
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    26

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    8

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    99

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    110

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное