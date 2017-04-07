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За год затраты застройщиков выросли на 17% за квадратный метр

07.04.2017 11:18   498   0

За январь-февраль застройщики ввели в эксплуатацию 2,28 млн кв м жилых зданий - это сразу на 44,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Процессы урбанизации и агломерирования, предусмотренные прогнозной схемой территориально-пространственного развития РК, влияют на структуру жилищного строительства. Так, прирост ввода в эксплуатацию жилых зданий происходит за счет городской местности, где показатель вырос за год на 65,2%, до 1,93 млн кв м за январь-февраль 2017. Это уже 84,9% от всего объема введенного жилья, против 74,3% годом ранее. В сельской местности, напротив, было сдано всего 334,8 тыс. кв м жилья - на 14,7% меньше, чем годом ранее.

По итогам двух месяцев текущего года значительно вырос объем ввода жилья частными строительными компаниями (в 2,1 раза, до 1,24 млн кв м) - это уже 54,3% от всего объема по РК, против 37,1% годом ранее. Также увеличилась площадь домов, построенных населением - на 28,4% год-к-году, до 888 тыс. кв м. Это 39% от общего объема сданного в эксплуатацию жилья, против 43,9% в аналогичном периоде 2016.

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Доля государства от жилстроя по итогам января-февраля резко упала - с 12,4 до 6,3% годом ранее, как и доля иностранных компаний - с 6,6 до всего 0,5%.

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По объемам введенных жилых зданий по итогам двух месяцев лидируют столицы (Алматы - 639,9 тыс. кв м, рост за год - вдвое, Астана - 587,7 тыс. кв м, рост на 75,5%). Также среди лидеров - нефтяная Мангистауская область (211,5 тыс. кв м, +28% за год), и густонаселенная Южно-Казахстанская область (138,9 тыс. кв м, минус 5,4% год-к-году). На эти регионы пришлось почти 70% всех объемов введенного жилья.

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Если ключевые мегаполисы и Мангистауская область также лидируют и по количеству квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья на тыс. человек (Астана - 602 кв. м на тыс. чел, Алматы - 364,7 кв м, Мангистауская - 328,6 кв м), то ЮКО по показателю проникновения жилстроя - лишь на 11 месте по РК (всего 48,2 кв м на тысячу жителей).

Акимат ЮКО сообщил, что с 2017 года объем строительных работ в Южно-Казахстанской области должен увеличится на 10%. Ежегодно, вплоть до 2021 года, планируется вводить в эксплуатацию более 1 млн кв метров жилья. В соответствии с программой жилищного строительства «Нұрлы жер», в регионе за 5 лет планируется обеспечить жильем 47,6 тысячи семей. Для этого будет повышена доступность ипотечного кредитования.

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Кроме того, по данным холдинга «Байтерек», по линии Казахстанской ипотечной компании более 2 тыс. семей - участников «Нұрлы жер» - получили в аренду с дальнейшим выкупом квартиры в Атлетической деревне в Алматы.

Также по информации КИК в текущем году очередникам Алматы планируется предоставить еще 1,8 тыс. квартир по направлению арендного жилья с правом выкупа. Жилой комплекс, состоящий из 47 домов, расположен в Турксибском районе в мкр. «Жас канат».

В целом по регионам до конца года в рамках «Нұрлы жер» компания планирует ввести в эксплуатацию 190 тыс. кв метров жилья - это более 3 тыс. квартир.

 

 

Средние фактические затраты на строительство жилых зданий выросли за год для собственников частных домов - на 17,3%, до 81,9 тыс. тг за кв м, для прочих застройщиков - сразу на 46,1%, до 164,8 тыс. тг за кв. м по итогам февраля.

В то же время цены на рынке нового жилья в феврале составляли 248,2 тыс. тг за кв м, на 4,6% дешевле, чем в феврале 2016 года.

 

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Самые высокие цены на новое жилье наблюдались в обеих столицах и областных центрах нефтяных регионов, а также южном мегаполисе: Алматы - 334,7 тыс. тг за кв м по итогам февраля 2017, плюс 9% за год; Атырау - 326,3 тыс. тг за кв м, минус 12,8% за год; Астана - 311,6 тыс. тг за кв м, минус 11,8% за год; Актау и Шымкент - 297,1 тыс. тг за кв м.

 

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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