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За последние два месяца совокупные активы БВУ уменьшились на 2%

13.03.2017 11:14   908   0

В январе сокращение размеров банковского сектора РК ускорилось, продолжив динамику декабря 2016 года, - совокупный объем активов БВУ уменьшился на 338,4 млрд тенге, или на 1%. За декабрь прошлого года активы банков сократились на 120 млрд тенге, или на 0,5%. В январе 2016 года банковский сектор РК увеличился на 728,3 млрд тенге, передает Ranking.kz.

Сокращение размеров совокупных активов происходит на фоне замедления кредитования в РК - в январе ссудный портфель БВУ просел на 207,3 млрд тенге, или 1,3%.

Напомним, что в 2016 году банковский сектор активно увеличивался в размерах, особенно во второй половине года. За январь-декабрь 2016 года совокупные активы банков выросли на более чем на 1 трлн тенге, или на 4%.

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Самый большой прирост за январь 2017 года показал Евразийский банк, что позволило ему вернуться в список триллионеров. Активы банка за месяц выросли на 61,7 млрд тенге, до 1,06 трлн. Удельный вес банка в секторе вырос с 3,9% до 4,2%.

Краткосрочный экономический индикатор январь-февраль составил 103,7%

На втором месте по месячному приросту активов расположился Сбербанк, рост активов в январе - на 49,8 млрд, до 1,71 трлн тенге. Удельный вес банка вырос на 0,3 п.п., до 6,8%.

Замыкает ТОП 3 - АТФБанк, который увеличился в размерах на 42,9 млрд, до 1,41 трлн тенге. Доля на рынке составила 5,6% против 5,4% месяцем ранее.

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Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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