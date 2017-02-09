За счет строительства объектов Универсиады городской бюджет пополнился на 9,2 млрд тенге прямых налогов

Универсиада на поверку оказалась не просто имиджевой гонкой, но и принесла массу положительных моментов для экономики города Алматы. Среди них – строительство спортивной инфраструктуры, поток иностранных туристов, поступление налогов в бюджет, создание рабочих мест и даже обеспечение казахстанцев жильем.

Начнем с того, что большинство спортивных объектов в стране морально устарели. Годы постройки спортивных школ варьируются от 1950 до 90-х годов и не соответствуют современным стандартам. Новый виток развития спортивной инфраструктуры совпал с проведением Зимних Азиатских игр 2011 года и Универсиады-2017. Появление новых спортивных площадок сделало спорт более доступным для алматинцев.

Спорт в массы

По мнению экспертов, проведение Универсиады укрепило позиции Алматы в качестве регионального центра зимних видов спорта. Расположение в горной местности обеспечивает Алматы естественными природными условиями для занятия традиционными зимними видами спорта – это неоспоримый факт. Однако благодаря проведению таких мультиспортивных международных мероприятий как Азиатские игры и Универсиада, а также инвестициям в спортивную инфраструктуру города, теперь мегаполис располагает спортивными объектами, соответствующими требованиям международных федераций и готов принимать соревнования любого уровня, вплоть до Олимпийских игр. Все объекты, участвующие в Универсиаде, приведены в соответствие стандартам FISU, таким образом формируя в Алматинской агломерации современный горнолыжный кластер.

Выйдет ли на рынок казахстанский Минфин?

«Проведенные реконструкция и модернизация таких спортивных объектов как спортивно-развлекательный комплекс «Табаган» и горнолыжный курорт «Шымбулак» значительно улучшили качество и безопасность катания, а также позволили продлить сезон катаний на месяц, повысив тем самым пропускную способность курортов», – отмечают в дирекции по подготовке и проведению Универсиады.

Универсиада в Алматы демонстрирует также высокий уровень зрительского интереса к соревнованиям, что немаловажно для проведения в городе спортивных событий. Практически все мероприятия в рамках Универсиады-2017 проходят при полных трибунах, а за дополнительно поступившими в продажу билетами мгновенно выстраиваются очереди.

Спортивная инфраструктура Алматы полноценно функционирует и между соревнованиями. Интерес населения, в особенности молодежи, к активным занятиям спортом и здоровому образу жизни неуклонно растет. По оценкам городских властей, по сравнению с предыдущим зимним сезоном посещаемость высокогорных курортов «Медеу» и «Шымбулак» возросла вдвое, число катающихся на коньках увеличилось на 60%, а количество любителей лыж и сноуборда – на 30%.

Утренняя сессия: тенге укрепился

С появлением в инфраструктуре города новых спортивных площадок активный досуг стал более доступным не только для алматинцев, но и для жителей области. Теперь между соревнованиями массовые катания проводятся на стадионах «Алматы Арена» и «Халык Арена».

Экономический «выхлоп» есть

Мировым опытом доказано, что эффективно организованные мероприятия международного масштаба имеют долгосрочный инвестиционный эффект. Для Алматы и Казахстана это актуальный вопрос, поскольку мегаполис бурно растет и развивается, а страна активно реализует амбициозные проекты.

По данным пресс-службы Акима г. Алматы, за счет строительства объектов Универсиады в активную экономическую деятельность было вовлечено более 31 тыс. человек. Заказами на различные виды работ было обеспечено более 1,5 тыс. компаний сектора МСБ. В итоге доля казахстанского содержания при строительстве спортивных объектов составила 53,5% («Алматы Арена» – 57,5%, «Халык Арена» – 51%, «Атлетическая деревня» – 52%), а городская казна пополнилась на 9,2 млрд тенге прямых налогов.

Непосредственно в операционной подготовке Универсиады участвуют более 220 компаний с общей численностью сотрудников в 5 тыс. человек, 80% из них – алматинские. Таким образом, на вложенные 13,8 млрд тенге порядка 1,7 млрд тенге вернутся в бюджет в виде НДС, не считая других налогов.

Криптовалюта Bitcoin стабилизируется

Что же касается нашумевшей информации о том, что в Алматы прибыло всего 2 тысячи туристов, то, как оказалось, в информации Пограничной службы КНБ РК говорилось о прибытии порядка 2100 именно участников Универсиады. По данным же МВД РК, за время Универсиады в Алматы прибыло 32 тыс. иностранных граждан. Кроме того, с начала Игр в Алматы прибыло более 100 тысяч казахстанцев.

Благодаря Универсиаде дальнейшее развитие получил Алатауский район мегаполиса, который уже стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы. Здесь построены главные объекты Универсиады – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. Уже сейчас «Алматы арена» используется для проведения крупных концертов (Гала-концерт «25 вершин Алматы», концерты Кайрата Нуртаса, Филиппа Киркорова и других артистов). 24 апреля текущего года планируется провести «Финал Четырех» Кубка УЕФА по футзалу.

А после проведения игр Атлетическая деревня с полноценной социальной инфраструктурой станет комфортным жилым комплексом для 1 748 семей. Квартиры Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, обеспечив 40% возвратности уже в течение первых 8 лет в размере 15,5 млрд тенге. Это позволит сократить очередь на жилье в Алматы на 10%.

Кроме того, в дни Универсиады для обеспечения безопасности участников и гостей личный состав сотрудников правоохранительных органов увеличен в 1,5 раза. На круглосуточное дежурство заступило в 2 раза больше сотрудников служб ЧС и на 20% больше техники и вертолетов.

Усилены также городские службы скорой медицинской помощи. Для оказания экстренной помощи в 4-й и 7-й горбольницах построены вертолетные площадки, закуплено 40 современных реанимобилей с транкинговой связью.

Главный бонус – спортивная инфраструктура

Спорт как идеология, средство идентификации нации, бизнес и политика стал темой заседания экспертного клуба «Мир Евразии», состоявшегося накануне Универсиады. Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» политолог Эдуард Полетаев, открывая дискуссию, отметил, что казахстанское экспертное сообщество упустило из виду политическое, идеологическое, экономическое и социокультурное значение проведения в Казахстане крупномасштабных международных спортивных мероприятий.

«Универсиаду я бы назвал островком глобализации, который в данный момент находится на территории Казахстана. Это продукт расширяющегося рынка городских и страновых брендов», – отметил он.

Говоря о значении спорта, Полетаев напомнил о его объединяющей и созидающей роли.

«Когда болельщики переживают за успехи своих спортсменов, они болеют и за страну в целом, и в какой-то степени за идею, которая стоит за государством. Не секрет, что казахстанские спортсмены на Олимпиаде очень сильное объединяющее начало вносили вне зависимости от национальности, социального положения, идеологических предпочтений. Наши спортсмены реально объединяли казахстанское общество. Да и вообще – спорт носит очень мощные идеологические конструкты», – подчеркнул политолог.

Вопрос о затратах на Универсиаду и окупаемости проекта затронул представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в РК Марат Шибутов:

«Универсиада обошлась городу в 18 млрд тенге. Сравнивать ее с сочинской Олимпиадой, которая стоила 50 млрд долларов, нельзя, разница чуть ли не в тысячу раз. Бюджет Алматы – 450 млрд тенге. На этом фоне 18 млрд тенге – крупица, даже меньше бюджетов большинства управлений акиматов», – констатировал политолог.

Главный бонус от проведения мероприятия, по мнению эксперта, это культурная и спортивная инфраструктура, возведенная к Универсиаде.

«Городу остаются в наследие две группы объектов. То, что они расположены в разных местах на карте, это даже хорошо – город расширяется именно по векторам. На окраинах построены огромные микрорайоны, а культурно-спортивных сооружений нет. Благодаря Универсиаде, в районах созданы новые точки культурно-спортивного и экономического роста», – пояснил Шибутов.

Эксперт также отметил, что во время подготовки к Универсиаде город преобразился, что уже стало приятным бонусом для горожан.

«Привели в порядок аэропорт Алматы. По городу навели визуальный порядок, убрали билборды, кучу киосков, по процедурам общеуправленческий подъем образовался. Не стоит забывать и о тысячах волонтеров – это воспитание молодежи, приобщение их к спортивной культуре. Еще до начала Универсиады более половины билетов было продано – цены при этом были бюджетные. На открытие и закрытие билеты для казахстанцев оказались относительно дорогие, но при этом раскуплены. Интерес очень большой. У жителей окраинных районов появились рядом спортивные сооружения, можно будет в них открыть кружки, создать какие-то культурные пространства и спортивный кластер. И этим всем алматинцы смогут воспользоваться», – отметил эксперт.

Директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев предложил инициировать исследование, чтобы оценить социальный эффект от проведения студенческих игр в Алматы.

«Я уверен, что эффект будет значимым. Появится больше людей, лояльных к спорту, возможностям им заниматься. Логично предположить, что откроются новые имена казахстанских спортсменов, которые на мировом уровне будут продвигать Казахстан, сделают его более известным в мировом спортивном сообществе» – обобщил Тажибаев.

СПРАВКА

Копилка медалей

По состоянию на 8 февраля сборная Казахстана завоевала 36 медалей. Всего в копилке команды на тот момент было 11 золотых, 7 серебряных и 17 бронзовых наград. В общем зачете Казахстан занимает 2-е место. На первом месте – Россия, на третьем – Южная Корея, на четвертом – Япония. Казахстанские спортсмены сильны в лыжах, биатлоне, фигурном катании.

ЦИФРА в тексте как врез:

32 тыс. иностранных граждан прибыло в Алматы во время Универсиады

Комментарий (тоже можно выделить с фоткой)

Марат Шибутов, политолог:

«Универсиада обошлась городу в 18 млрд тенге. Сравнивать ее с сочинской Олимпиадой, которая стоила $50 млрд, нельзя, разница чуть ли не в тысячу раз. Бюджет Алматы – 450 млрд тенге. На этом фоне 18 млрд тенге – крупица, даже меньше бюджетов большинства управлений акиматов»