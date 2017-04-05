Зачем объединяются Tengri Bank и Capital Bank Kazakhstan?

15 марта 2017 года АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» сообщили о подписании меморандума о намерениях по объединению двух финансовых институтов. Мнением о предстоящей сделке поделились аналитики Halyk Finance.

Оба банка в настоящее время занимают небольшую долю на рынке, по размеру активов АО «Capital Bank Kazakhstan» занимает 24-ю позицию (0,4% от активов всей банковской системы), АО «Tengri Bank» – 26 (0,3%), отметили аналитики Halyk Finance Азамат Талгатбеков и Мурат Темирханов.

Фондирование АО «Capital Bank Kazakhstan» основано исключительно на вкладах клиентов и собственном капитале, 90,7% вкладов состоят из депозитов юридических лиц, подметили аналитики. На 31 декабря 2015 года на долю десяти самых крупных клиентов Банка приходилось 67,4% от совокупного остатка средств на текущих счетах и депозитах. Это говорит об очень большой зависимости банка от средств крупных юридических лиц. В течение 2016 финансового года банк потерял динамику роста активов и кредитного портфеля, что может быть индикатором трудностей в привлечении клиентов и естественном росте банка. На конец 2016 года банк показал сильное снижение и достаточно низкий уровень ликвидных активов. Эксперты предпалагают, что это было связано с оттоком средств крупных клиентов.

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АО «Tengri Bank» имеет схожую с АО «Capital Bank Kazakhstan» структуру фондирования. У банка отсутствуют выпущенные долговые обязательства и внешние заимствования. 87.5% вкладов в банке состоят из депозитов и текущих счетов корпоративных клиентов. Хотя аудированная финансовая отчетность банка не показывает долю крупных клиентов во вкладах, можно предположить, что их концентрация у Tengri Bank примерно такая же высокая, как у Capital Bank Kazakhstan. "В течение 2015 и 2016 годов банк имел хорошую динамику роста активов и кредитного портфеля. Однако, с учетом крайне низкой базы, это не позволило ему заметно увеличить свою долю на рынке. На конец 2016 года Tengri Bank показал сильное снижение и низкий уровень ликвидных активов. Возможно, это было связано со слишком быстрым ростом кредитного портфеля и/или с оттоком средств крупных клиентов", - подчеркнули в Halyk Finance.

В результате объединения суммарные активы укрупненного финансового института составят 153 млрд тенге, что, в принципе, не так сильно отразится на его рыночной позиции среди всех банков второго уровня, банк поднимется только на 22-е место. По активам доля рынка составит несущественные 0,8% и только 0,2% от всех вкладов банковской системы будут приходиться на объединенное учреждение. Филиальная сеть также вырастет незначительно. С учетом структуры и объемов бизнеса, объединяемые банки ничем не смогут дополнить друг друга в виде отдельных компетенций, считают эксперты. Единственной положительной стороной объединения, по мнению Halyk Finance, будет снижение операционных расходов.

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"В предложенной сделке по объединению банков остаётся непонятной роль индийского инвестора в лице Punjab National Bank. Недавняя потеря контрольного пакета акций и переименование бывшего дочернего банка «PNB Казахстан» в «Tengri Bank» говорит о том, что, скорее всего, этот индийский государственный банк изменил свою стратегию в нашем регионе и желает выйти из данной инвестиции. На наш взгляд, возможно, именно желание Punjab National Bank выйти из нашего рынка и продать свою долю ниже рыночной цены могло стать стимулом к объединению банков", - поделились своим мнением аналитики.

Справка

АО «Capital Bank Kazakhstan» был зарегистрирован как АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк» в 1992 году и являлся дочерним банком финансовой группы «TAIB BANK BSC(c)» (Королевство Бахрейн). В апреле 2013 года, в результате заключения сделки по купле-продаже 100% акций АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк», новым собственником банка стал Шодиев Орифджан Кабулович (племянник одного из крупных частных акционеров Eurasian Resources Group Патоха Шодиева).

АО «Tengri Bank» был основан в октябре 1992 года в виде частного банка АО «Данабанк». В 2010 году банк был трансформирован в PNB-Казахстан вследствие приобретения 63.64% голосующих акций АО «Данабанк» индийским Punjab National Bank. Контрольный пакет акций Punjab National Bank принадлежит правительству Индии, совокупные активы индийского банка на конец 2016 года составляли USD102 млрд. Согласно заявлениям сторон сделки, индийский партнер при вхождении в капитал АО «Данабанк» планировал использовать казахстанский банк в качестве основы для расширения своего присутствия в странах СНГ.

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