Задержан председатель правления ЕНПФ

Арестовано руководство Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Информацию подтвердили в пресс-службе Национального банка РК, но не уточнили, кто именно арестован, сообщает МИА КазИнформ.
Временно исполняющей обязанности председателя правления назначена Жанар Тулегенова.
Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.
ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».
Стало известно, что основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» было заявление от Национального банка РК.