Задержан председатель правления ЕНПФ

Арестовано руководство Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Информацию подтвердили в пресс-службе Национального банка РК, но не уточнили, кто именно арестован, сообщает МИА КазИнформ.

Временно исполняющей обязанности председателя правления назначена Жанар Тулегенова.

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».

Стало известно, что основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» было заявление от Национального банка РК.