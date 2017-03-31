В Казахстане появится новый вид страхования

Страховой рынок Казахстана получит новый вид страхования: законопроект о введении вмененного страхования для предпринимателей находится на стадии обсуждения. Об этом в ходе конференции «Защита прав потребителей» рассказали участники мероприятия. Кроме этого спикеры пришли к мнению, что причина недоверия потребителей к страхованию заключается в недостаточной информированности клиентов об условиях страхования.

В рамках конференции «Защита прав потребителей финансовых услуг в Казахстане: новые подходы в развитии взаимоотношений участников финансового рынка» были обсуждены некоторые кейсы страхового рынка, одним из которых стало вмененное страхование.

«На сегодняшний день рассматривается вопрос о введении третьей формы страхования, так называемого вмененного страхования», - поделился управляющий директор страховой компании «Салем» Чингис Амиржанов.

В отличие от существующих видов страхования - добровольного и обязательного - вмененное страхование будет иметь добровольно-принудительную форму и, по мнению спикера, станет несколько схожим с банковским страхованием, которое предполагает страхование залогового обеспечения, и будет применяться для субъектов предпринимательства.

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Проект разрабатывается Национальным банком РК и призван стать инструментом, который будет регулировать отношения между потребителями и производителями работ и услуг. Ожидается, что он будет утвержден до конца 2017 года, рассказал спикер.

«Государство предлагает уменьшать присутствие государственных органов при проверке частных субъектов предпринимательства, и мы будем стараться, чтобы эти отношения налаживались и регулировались в том числе за счет страхования», - отметил спикер.

Г-н Амиржанов полагает, что новые меры окажут положительное влияние на ответственность предпринимателя, ведь при несоблюдении норм пожарной безопасности, требований санэпидемстанций страховая компания будет взимать дополнительные надбавки. Эти меры также исключат коррупционные моменты, поскольку страховая компания заинтересована качественно и объективно оценить риск. «При наступлении какого-либо страхового случая страховая компания обязана будет возместить ущерб третьим лицам. Соответственно, ответственность с плеч государства снимается», - пояснил он.

Как это работает?

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Предполагается, что вмененное страхование ответственности предпринимателя станет дополнительным требованием для бизнесменов при получении разрешения на ту или иную деятельность наравне с разрешениями от пожарных служб, санэпидемстанций и т. д.

В силу того что доверие к страховым компаниям находится на очень низком уровне, спикер не исключает, что данная мера спровоцирует рост недовольств, но в то же время будет способствовать появлению новых видов страхования, а за счет взаимодействия с предпринимателями позволит развивать отношения между потребителями страховых услуг и страховщиками.

«Это в первую очередь хорошо скажется на взаимопонимании, как можно использовать страхование для защиты собственных интересов», - резюмировал г-н Амиржанов.

Страховка страховке рознь

К сказанному о страховании залогового имущества в банках директор департамента розничного бизнеса АО «Нурбанк» Мольдир Абылгазова добавила, что это плюс как для банка, так и для клиента. Банк в этом случае получает гарантию страхования займа, а клиент - страховку от стихийных бедствий и других явлений в зависимости от вида залогового имущества.

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Однако зачастую клиенты не понимают, что влияет на политику ценообразования тарифов по страхованию.

Г-н Амиржанов пояснил, что стоимость страховки состоит из ряда факторов и зависит как от рода имущества, так и от того, сколько страховая компания сможет заработать. Учитываются вероятность наступления страхового случая, коэффициенты убыточности, стоимость страховки и т. д.

К примеру, разница между страхованием квартиры и коммерческой недвижимости может быть огромной. Если в одном случае страховщик получает тысячу тенге, то в другом - несколько миллиардов. Однако при страховании крупных проектов страховая компания закладывает стоимость перестрахования и посреднические услуги, а также маржу компании.

«Кроме этого есть франшиза, то есть участие самого страхователя в восстановлении имущества. Если это ноль тенге, соответственно страхователь не участвует в восстановлении имущества и страховая компания в полном объеме возмещает ущерб. Если она составляет 150 тыс. тенге, то ущерб от ДТП покрывается за счет страхователя. В одном случае компания осуществляет страховую выплату полностью, в другом – частично. Соответственно, стоимость страховки будет разной», - объяснил он.

Проблемой страхования также является и то, что клиентов чаще всего интересует стоимость страховки, а не условия страхования. Бывают случаи, когда клиенты обращаются в суд с обвинением в обмане со стороны страховой компании.

«Есть случаи, когда страховая компания черным по белому пишет: лизинг ДТП не покрывается. Человек просто страхует машину так, как будто она находится на стоянке и по городу ездить не будет. И естественно, когда наступает страховой случай, клиент спрашивает: «Зачем вы мне такую страховку продали?!» - привел пример спикер.

Существует барьер между страховщиком и страхователем, который не позволяет донести эту информацию, чтобы у клиентов не возникало вопросов при получении выплат.

«Мы стремимся повысить уровень грамотности населения, чтобы человек осознанно покупал страховку, чтобы он знал, за что платит и какие есть варианты для того, чтобы получить выплату. В каких случаях он получит ее, а в каких - нет», - заключил г-н Амиржанов.