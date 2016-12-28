Ельдар Тенизбаев: В 2017 году возможны процессы по укрупнению банков

На вопросы "Къ" ответил заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.

- Каким был 2016 год для банковской системы Казахстана в целом? Какие ключевые события произошли на Ваш взгляд?

- Ситуация в банковском секторе Казахстана в 2016 году оставалась достаточно сложной. Внешние и внутренние шоки 2015 года продолжали оказывать значительное влияние на качество ссудного портфеля и капитал казахстанских банков в первой половине года, ограничивая возможности банков на предоставление кредитов. В целях смягчения этого давления кредитование оставалось очень ограниченным по объему и предельно выборочным.

После увеличения в начале года ставок по вкладам в национальной валюте, а также стабилизации курса тенге, сложилась тенденция перетока валютных вкладов в тенговые. Тем не менее, приток тенговой ликвидности в основном направлялся на удовлетворение потребности банков в ликвидных активах. При этом стоит отметить роль регулятора по обеспечению стабильности на рынке фондирования средств и плавное снижение базовой ставки.

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Во второй половине 2016 года на фоне стабилизации денежного рынка и условий фондирования рынок кредитования оживился. Банки начали снижать ставки. Одновременно с этим банки предпочитают держать избыточную ликвидность во вкладах Национального банка, что влияет на сдерживающий рост кредитования экономики.

Еще хотелось бы отметить, что, несмотря на сложные экономические условия, активы банков продолжают расти. Если в начале года рост активов был обусловлен переоценкой инструментов в иностранной валюте после девальвации тенге, то в 2016 году драйвером роста является оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу через банковский сектор и квазигосударственные структуры средствами АО «ЕНПФ».

- Каким был 2016 год для вашего банка?

- В стратегии развития Сбербанка отражена готовность адаптации бизнеса к быстрым изменениями в экономике и высоким пикам волатильности. Несмотря на сложившуюся в мире и Казахстане непростую экономическую ситуацию, в 2016 году нам удалось существенно повысить свою эффективность. По сравнению с прошлым годом банк в 3 раза увеличил прибыль, достиг устойчивого роста доли МСБ и частных клиентов как в кредитовании, так и в привлечении средств. Мы запустили новые продукты и услуги – мобильный интернет-банкинг для корпоративных и частных клиентов, on-line-депозиты, инкассацию в устройствах самообслуживания, Cash management. Кроме того, в рамках трансграничного развития Сбербанк создан эксклюзивный банковский сервис для компаний, которые сотрудничают с Россией. В результате Банк достиг выполнения всех поставленных задач по долям на рынке депозитов, кредитов и карт. Как результат - клиентская база за год увеличилась на 10%.

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Мы стараемся использовать все возможности для подъема экономики Казахстана и для нас очень важно участие в государственных программах. В первую очередь - это поддержка наших клиентов-бизнесменов. Поэтому с момента запуска первых программ по линии Фонда «Даму» мы находимся на лидирующих позициях.

Структура ссудного портфеля Сбербанка соответствует отраслевой структуре ВВП Казахстана. Качество выбранных проектов позволяет нам сдерживать отраслевые риски. Сбербанк диверсифицирует ссудный портфель за счет увеличения доли МСБ и роста кредитования в приоритетных для развития экономики Казахстана отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт, энергетика.

Мы и дальше намерены оставаться крупнейшим иностранным банком на рынке Казахстана, предлагая лучшие продукты и сервис своим клиентам. Планируем продолжить качественный рост в обслуживании МСБ и частных клиентов.

При этом развитие Digital является одним из приоритетных направлений. Мы понимаем, что самый дорогой и невозвратный ресурс в бизнесе – это время. Наша задача – через развитие интернет-банкинга сформировать такую систему продуктовой линейки и сервис, который бы позволял экономить время, поэтому мы планируем по максимуму вывести все банковские операции в мобильное приложение и интернет-банкинг.

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- Как Вы думаете, каким будет 2017 год для банковской системы РК? Какие ключевые события ожидаются?

- В 2017 году ожидаем дальнейшее снижение базовой ставки регулятором, что позволит увеличить объемы кредитования Банками и будет способствовать дальнейшей индустриализации и диверсификации экономики Казахстана.

Стоит отметить, что в 2017 году продолжится работа банков по снижению токсичных займов в своих портфелях. В 2016 году банкам удалось существенно сократить объемы плохих займов в рамках соблюдения новых регуляторных требований по доле NPL90+ в ссудном портфеле (не более 10%). Сокращение NPL90+ производилось в основном за счет передачи банками проблемных кредитов в компании по управлению стрессовыми активами, а также за счет реструктуризации и рефинансирования займов, которые проводятся как по программам самих банков, так и по государственным программам. Поэтому исполнение требований регулятора и дальше будет способствовать более активной работе банков по очистке своих портфелей.

Также не стоит исключать, что в 2017 году в банковском секторе Казахстана возможны процессы по укрупнению банков для соблюдения требований регулятора по достаточности капитала, а также появлению на рынке новых игроков, в том числе с участием иностранного капитала. При этом данный тренд может затронуть не только крупные банки, но и, в большей степени, средние и небольшие банки.