Женис Касымбек озвучил план снижения цен на авиабилеты по РК

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал о том, как казахстанские власти намерены снизить цены на авиабилеты по республике.

"Сегодня мы примерно 60% керосина завозим из-за рубежа, потому что наши НПЗ стоят на реконструкции. В этом году по всем этим заводам реконструкция завершается, мы ожидаем, что к концу года заводы будут выпускать полный объем необходимых для Казахстана 800 тысяч тонн керосина. В этом случае, естественно, цена тоже упадет", — сказал министр.

"В основном, нарекания у нас на рейсах в Западный Казахстан: Алматы — Атырау очень дорогие рейсы, на Актау очень дорогие рейсы. Мы пытаемся на этих рейсах сейчас максимально количество перевозчиков увеличить. Это приведет к снижению. Там, где высокая стоимость билетов, мы будем стимулировать появление новых перевозчиков", — сообщил Касымбек журналистам в четверг.