Жилстройсбербанк начал зачисление государственной премии своим вкладчикам

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») с сегодняшнего дня начало процедуру зачисления государственной премии за 2016 год. Общий объем вознаграждения по итогам года составляет сумму около 17,8 млрд тенге. Вклады будут пополнены у 720 тыс. клиентов Банка.

Напомним, премия государства в размере 20% начисляется на сумму вклада, не превышающую 200 МРП (месячный расчетный показатель). С учетом того, что МРП в 2016 был равен 2 121 тенге, размер максимальной премии составляет 84 840 тенге. Если сумма накопленных за год средств превышает 200 МРП, то остаток не поощренных сбережений будет учитываться при начислении премии государства в следующем году.

При этом, согласно Закону «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан», если вкладчик расторгает договор с банком, срок по которому не достиг 3-х лет, начисленная премия государства по вкладу подлежит возврату в бюджет.