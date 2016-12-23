Жилстройсбербанку за 5 лет выделят 120 млрд тенге

Как сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 10 млрд тенге на субсидирование 7%-ной ставки ипотечных займов.

За 15 лет планируется обеспечить жильем 202 тыс. семей

Министр национальной экономики отметил: «В целях оживления рынка ипотечного кредитования предусматривается стимулирование спроса у населения через субсидирование государством части процентной ставки ипотеки, выдаваемой гражданам банками второго уровня на покупку первичного жилья. Предполагается субсидировать ставки вознаграждения банков не выше 17% годовых в течение 7 лет. Субсидия будет предоставляться в этот период. Для снижения конечному заемщику ипотеки до 10%, государством будет обеспечено покрытие до 7% стоимости вознаграждения. На сегодня в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 10 млрд тенге, что позволит выдать льготные ипотечные займы на сумму до 120 млрд тенге»

Также, по его словам, данные меры позволят обеспечить выдачу порядка 8 тыс. ипотечных займов с низкими процентными ставками и увеличить объем ипотеки на 18%.

Утренняя сессия: тенге значительно окреп

Для эффективного использования средств по субсидиям будет установлена пороговая сумма кредитования населения по Астане и Алматы до 20 млн тенге и в регионах - до 15 млн тенге сроком до 15 лет.

«То есть все ипотечные кредиты на эти сроки и со ставкой не выше 17% могут участвовать в программе. На этих условиях средний ежемесячный платеж по кредиту составит: по Астане и Алматы - 158 тыс. и в регионах - по 116 тыс. тенге, т. е. снижение составит 30%», - отметил Куандык Бишимбаев.

Система жилищных строительных сбережений показала высокую эффективность

Пресс-секретарь АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айбар Олжаев отмечает: «Система жилищных строительных сбережений (ЖСС) представляет собой механизм приобретения жилья, основанный на накоплении индивидуальных сбережений в целях получения займа для улучшения жилищных условий. Иными словами, сначала вы копите половину суммы, требуемой для улучшения жилищных условий, получая на свои накопления вознаграждение банка и премию государства, выплачиваемую за счет средств республиканского бюджета, а потом оставшуюся часть получаете в кредит под льготные проценты. Это принципиальное преимущество закладывалось изначально, при создании системы, которая призвана обеспечить жильем именно людей со средним и ниже среднего достатком. Ипотека БВУ же предоставляется по рыночным ставкам и в основном ориентирована на клиентов с доходом выше среднего. В отличие от нее система ЖСС по большей части предназначена для категории граждан, не имеющих достаточных средств для внесения первоначальных взносов при получении ипотечных кредитов в БВУ, но имеющих достаточно стабильный доход. Участники системы ЖСС, оценившие на стадии накопления свои финансовые возможности, впоследствии более уверены в отношении своих возможностей погашения кредитов. К тому же система ЖСС предоставляет им возможность получить заем на условиях, которые не предлагает ни одно кредитное учреждение на рынке»

Япония одобрила рекордный бюджет на 2017 фингод на сумму $830 млрд

4 плюса жилищных депозитов

Из слов Айбара Олжаева можно вывести четыре основных плюса жилищных депозитов ЖССБК.

Во-первых, ЖССБК предлагает самые низкие на рынке ставки по жилищным займам в зависимости от выбранной тарифной программы - от 3,5% до 5% годовых.

Во-вторых, приемлемые сроки предоставления кредита - до 25 лет.

В-третьих, заем выдается в тенге и не привязан к доллару.

В-четвертых, неизменность ставок вознаграждения по вкладу и жилищному займу. Они фиксированные и не меняются на протяжении всего срока накопления и кредитования.

Отметим, что по состоянию на 01 декабря 2016 года в банке открыто 779 тыс. 643 договора о ЖСС. Количество заключенных депозитов с начало года составило 250 тыс. 933.

«Несмотря на то, что до конца года есть еще 1 месяц, показатели по открытию новых вкладов превысили итоги прошлых лет. Динамика открытия депозитов: в 2015 году - 224 тыс. 708 депозитов, в 2014 году – 187 тыс. 989 депозитов, в 2013 году – 106 тыс. 579. На первое декабря текущего года общая сумма вкладов граждан достигла 381 млрд. 474 млн. тенге. Средняя договорная сумма составляет 3,6 млн. тенге», - отмечает эксперт.

Накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,64 трлн тенге

Но ЖССБК на этом не останавливается. Согласно среднесрочной Стратегии развития, в 2017 году банк планирует превысить показатели 2015 года по привлечению вкладчиков. Этому способствует реализация государственной Программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, региональные проекты с МИО и развитие собственной программы банка «Свой дом».

Открой жилищный депозит и получи акцию в придачу

Айбар Олжаев отмечает: «Более того, в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» до конца года действует акция «Любой договор – вдвое дешевле», в рамках которой комиссия снижена в 2 раза, с 0,55% от 0,22% от суммы договора. Также, в рамках программы «Қолдау» очередники МИО (акиматов) получили возможность бесплатно открыть вклады ЖСС на договорную сумму не более 15 млн. тенге. Дополнительно к этому, стоит подчеркнуть, что с 2016 года Жилстройсбербанк стал отмечать Всемирный день сбережений. Каждый год, 31 октября во всех отделениях банка проходит акция для новых вкладчиков. В текущем году, клиенты, открывшие вклад с 31 октября по 4 ноября, получили гарантированный подарок. Также состоялся розыгрыш призов для новых вкладчиков»

Немного о компенсациях

1 августа текущего года в ЖССБК завершили начисление первого транша компенсации своим вкладчикам. Этому предшествовала кампания по подписанию дополнительных соглашении к договору о ЖСС, со сроком в 144 календарных дней. В итоге, выплачена компенсация 316 тыс. 690 вкладчикам.

«На тот момент, общая сумма выплаты составила 28 млрд 633 млн 731 тыс. 603 тенге. Из них, 18 млрд 194 млн 350 тыс. 285 тенге - это бюджетные деньги, 10 млрд 439 млн 381 тыс. 318 тенге из собственных средств банка. Второй транш будет выплачен в следующем году. Если размер первого транша составлял 19,2% от суммы депозита, находящемся на счетах по состоянию на 18 августа 2015 года, то объем второго транша составляет 16,3%. В его рамках планируется выплата 24,3 млрд тенге. Из них 13,9 млрд тенге из бюджета, 10,4 млрд тенге из собственных средств банка», - отмечает Айбар Олжаев.

При этом, АО «Жилстройсбербанк Казахстана» уведомляет о том, что до 15 декабря 2016 года будет производиться зачисление компенсации на счета вкладчиков банка в размере 0,5% от суммы вклада ЖСС на конец операционного дня 18 августа 2015 года, при наличии денег на счете в соответствии с изменениями в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года № 403 «Об утверждении Правил выплаты акционерным обществом «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения» (Приказ № 794 от 15 ноября 2016 года).

Государство профинансирует порядка 600 тыс. кв. м. жилья, 50% из которых будет предоставлена вкладчикам ЖССБК

Для стимулирования частных застройщиков воспользоваться доступными кредитными ресурсами государством будет субсидирована часть процентной ставки по кредитам, выдаваемым банками второго уровня для строительства нового жилья.

«Учитывая рыночную конъюнктуру, считаем целесообразным определить конечную ставку для застройщика плавающей и установить ставку по субсидиям фиксированной в пределах 7% по кредитам БВУ, не превышающим 17% годовых. При таких подходах стоимость кредитных ресурсов для застройщиков составит порядка 10% годовых. На сегодня в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 11 млрд тенге, что позволит просубсидировать банковские кредиты застройщикам на сумму 157 млрд тенге. По нашим оценкам, это дополнительно позволит профинансировать строительство порядка 600 тыс. кв. метров жилья, половина из которых будет предоставлена вкладчикам ЖССБК», - объявил Куандык Бишимбаев.

Как продолжил глава ведомства, в целях дальнейшего обеспечения кредитным жильем вкладчиков Жилстройсбербанка и очередников акиматов будет продолжено строительство кредитного жилья по принципу «револьверности» за счет ранее выделенных средств. Для этих целей предлагается направить акиматам средства АО «НУХ «Байтерек» в размере 180 млрд тенге. Из них 53 млрд тенге, предусмотренные на строительство арендного жилья, предлагается направить в 2018 году путем изменения целевого назначения на строительство кредитного жилья.

Также министр считает целесообразным перераспределить на строительство кредитного жилья средства АО «Самрук-Казына» 2016 года в размере 97 млрд тенге.

По его мнению, для обеспечения оборачиваемости средств, выделяемых на строительство жилья, необходимо ежегодно выделять Жилстройсбербанку, с тем чтобы он мог в ускоренном темпе обеспечить по предварительным займам, 24 млрд тенге (за 5 лет. - 120 млрд тенге). Это позволит предоставлять жилье своим вкладчикам по сниженным процентным ставкам.

«В результате за 15 лет будет построено 12,0 млн кв. метров кредитного жилья, что обеспечит жильем 202 тыс. семей», - считает министр.