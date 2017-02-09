Золото держится близко к максимумам за три месяца

Цены на золото умеренно повысились, удерживаясь вблизи 3-месячного максимума предыдущей сессии на фоне растущих опасений о политической ситуации в Европе и экономической неопределенности в США.

В среду цены на желтый металл достигли $1 246,60 — максимального значения, которое не наблюдалось с 11 ноября.

Рост цен на золото на последних торговых сессиях связан с неопределенностью относительно политической ситуации в Европе. Проведенные на этой неделе опросы общественного мнения показали, что Ангела Меркель проиграет кандидату от социал-демократической партии на выборах, которые должны состояться в сентябре.

Также опросы предсказывают победу Марин Ле Пен, которая призывает к выходу Франции из зоны евро.

В общую атмосферу неопределенности свой вклад вносят выборы в Нидерландах в марте, и, возможно, досрочные выборы в Италии.

Трейдеры также учитывают политические риски в действиях администрации президента Дональда Трампа, в частности по отношению к иммиграции.

Настроения рынка будут диктоваться новостями из Вашингтона. Трейдеры будут следить за действиями президента Дональда Трампа относительно его обещаний по налоговой реформе, увеличению бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, дерегуляции экономики и торговой политике.

Nasdaq обновил максимум второй день подряд

Инвесторы часто покупают золото, чтобы обезопасить себя от экономической или политической нестабильности.

Рост цен на золото сдерживало повышение курса доллара, поскольку при удорожании «зеленого» этот рассчитываемый в долларе сырьевой товар становится дороже для держателей других валют.