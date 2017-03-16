Золотовалютные резервы Казахстана достигли $30 млрд

Золотовалютные резервы Национального Банка на конец февраля по предварительным данным составили $30 млрд, увеличившись за месяц на 2% или на $558 млн, сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.

По данным НБ РК, общая сумма международных резервов страны, включая активы Национального фонда – $63 млрд, достигла $93 млрд или около 70% от ВВП, проинформировал Акишев.

Также глава финрегулятора рассказал о инфляции за февраль 2017 года, валютном рынке, базовой ставке и т.д.

Замедление темпов инфляции

Экономическая модель Национального Банка по прогнозированию макроэкономических параметров демонстрирует высокую вероятность соответствия прогнозов по инфляции целевым ориентирам и в 1 полугодии 2018 года.

По словам главы Нацбанка, «в феврале 2017 года месячная инфляция составила 1%, что соответствует 7,8% в годовом выражении». «Таким образом, годовая инфляция закрепилась в границах целевого коридора 6-8% и, при отсутствии шоков, будет складываться внутри него в течение всего 2017 года».

РК выполняет венские обязательства по сокращению добычи нефти

«Возможность дальнейшего сохранения инфляции внутри целевого коридора подтверждают результаты обследования по оценке инфляционных ожиданий. Результаты последнего февральского опроса населения показывают снижение уровня воспринимаемой населением годовой и месячной инфляции. В феврале количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 5,9%, то есть, сложилась на уровне ниже фактической инфляции», – констатировал он.

После снижения базовой ставки произошла коррекция ставок денежного рынка

«Как и ожидалось, уровень ставки по однодневным операциям РЕПО снизился приблизительно на 1%, и находится вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки. По состоянию на 13 марта текущего года данная ставка составила 10,12%», – проинформировал Акишев, добавив, что «на денежном рынке сохраняется избыточная тенговая ликвидность, в связи с чем Национальный Банк продолжает ее изъятие, главным образом, посредством размещения краткосрочных нот».

Утренняя сессия: тенге показывает рост

Он уточнил, что за февраль объем нот в обращении увеличился на 8,6% до 2,9 трлн тенге (с начала года – рост на 14,6%). «Доходность нот снижается вслед за базовой ставкой. 10 марта был проведен третий в этом году аукцион по размещению нот со сроком обращения 1 год с доходностью 9,6%».

Помимо этого, глава НБРК сообщил, что «по оценкам Нацбанка, текущий уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности».

Акишев напомнил, что «стабилизация инфляции на уровне ниже 8% позволила Национальному Банку с 21 февраля снизить базовую ставку с 12% до 11% с сохранением процентного коридора +/- 1п.п», – сказал он.

Ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать устойчивую стабильность

«После окончания «налоговой недели», которая прошла в конце февраля, обменный курс тенге начал естественный процесс корректировки после периода высокого сезонного спроса на национальную валюту», – рассказал Д. Акишев, добавив, что также «информация о росте запасов нефти в США в первой декаде марта оказала негативное влияние на нефтяные цены». «Снижение цены на нефть до уровня 51 доллар за баррель (13 марта) также стало причиной незначительного ослабления тенге», – сказал глава Нацбанка.

Размер просрочки по розничным займам сократился на 10,5%

«Мы продолжим следовать принципам свободного плавающего обменного курса, что обеспечивает соответствие стоимости тенге внутренним и внешним фундаментальным факторам, а также достаточно высокую предсказуемость динамики курса тенге», – сказал Данияр Акишев. Помимо этого он заметил, что Национальный Банк уже на протяжении полугода, начиная с сентября 2016 года, не проводит интервенции на валютном рынке. Поэтому, по словам Председателя НБРК, влияние Национального Банка на фундаментальный тренд обменного курса равно нулю.

В Казахстане продолжается восстановление вторичного рынка государственных ценных бумаг

«За первые два месяца года Министерство финансов разместило государственные ценные бумаги на общую сумму 171,4 млрд тенге. Рыночная структура процентных ставок по данным выпускам складывается адекватно ожиданиям участников рынка и находится в пределах 9-10,2%», – отметил Акишев, напомнив, что 6 марта 2017 года впервые с мая 2015 года Министерство финансов разместило 10-летние ГЦБ в объеме 2,5 млрд тенге с доходностью 9,0%.

На депозитном рынке продолжается снижение доли валютных вкладов

«Несмотря на то, что доля валютных вкладов пока остается высокой, наблюдается улучшение структуры депозитов», – сообщил глава НБ РК.

Согласно озвученным данным, по итогам января текущего года депозиты в иностранной валюте снизились на 7%, депозиты в тенге практически не изменились – небольшое снижение на 0,2%. Соответственно, доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 53% с 54,6% в декабре 2016 года.

Объем кредитов экономике Казахстана на конец января составил 12,5 трлн тенге

Объем кредитов банков экономике на конец января составил 12,5 трлн. тенге, снизившись на 2,6% с начала года, что связано с сезонным снижением деловой активности.

«В их структуре доля кредитов в национальной валюте с начала года увеличилась за месяц с 67,4% до 68,0% на фоне более значительного сокращения валютных кредитов. Также выросла доля долгосрочных кредитов – до 83,5% с 81,9% в результате существенного снижения портфеля краткосрочных займов», - рассказал Акишев.

Он отметил, что дальнейшему расширению кредитования будет способствовать недавнее снижение базовой ставки и соответствующая стабилизация стоимости ресурсов на денежном рынке.