Золотовалютные резервы Казахстана возобновили рост

Золотовалютные резервы Казахстана в январе возобновили рост под влиянием внешних факторов. Активы в валюте увеличиваются слабо на фоне стабилизации ситуации на внутреннем рынке, передает Finprom.kz.

Курсообразование тенге перешло к свободноплавающему режиму

После трех месяцев сокращения в январе текущего года валовые международные резервы Казахстана возобновили рост - объем их за месяц увеличился на 0,2%. Напомним, что в последнем квартале 2016 года размер резервов сокращался в среднем на 1,8% в месяц.

Увеличение резервов в январе было поддержано ростом активов в золоте на 4,1% на фоне увеличения стоимости драгметалла на мировых рынках - инвесторы активно уходили в безопасные активы из-за опасений резкой смены внешней и внутренней политики новой администрации Белого дома в США.

Соответственно, активы в валюте в январе сократились на 1,6%, показав более резкий уровень уменьшения, чем за аналогичный период прошлого года. За год объем валютных активов вырос на 25,5%.

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В целом, динамика изменения активов в СКВ в течение всего предыдущего года не показывала резкого изменения, свидетельствуя о пассивной роли регулятора на внутреннем валютном рынке. Данное наблюдение говорит о том, что обменный курс тенге начал формироваться в реально рыночных условиях, не требующих массированного участия Нацбанка, как это было в предыдущие годы.

Действительно, роль Нацбанка в рутинных процессах на внутреннем валютном рынке постепенно сходит на нет. Согласно актуальным данным, регулятор не проводит никаких интервенций на рынке на протяжении последних 5 месяцев.

Напомним, что в начале года, с февраля по май, Нацбанк активно скупал валюту на внутреннем рынке, не давая курсу тенге значительно укрепиться. Тем не менее, тенге за этот период укрепился с 370 до 335, и на этом уровне (330-340) курс нацвалюты профланировал весь оставшийся год. В настоящее время тенге торгуется на уровне 324 тенге за доллар, и предпосылок для резкого ослабления курса в настоящее время не фиксируется.

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