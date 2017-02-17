Apple назвала дату проведения крупнейшей конференции WWDC

Компания Apple огласила даты проведения Worldwide Developers Conference (WWDC) — своей важнейшей конференции, которая устраивается ежегодно как для разработчиков, так и общей публики. В этом году WWDC пройдет с 5 по 9 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

В последние годы WWDC проходила в выставочном комплексе "Москоун Вест" в Сан-Франциско, однако в 2017 году место проведения было решено перенести в конференц-центр имени Макинери в Сан-Хосе.

WWDC проводится ежегодно с 1983 года. На "съезде" инженеры Apple проводят практические занятия и семинары для разработчиков. Также конференция традиционно служит площадкой для анонса новых продуктов, программ и технологий компании. Именно на WWDC в 2009 году Стив Джобс, находившийся тогда во главе Apple, продемонстрировал iOS 3.0, iPhone 3GS и 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro, а годом позже показал четвертую "инкарнацию" смартфона и видеочат FaceTime.

Тем не менее, сейчас Apple очень редко показывает новое "железо" на WWDC — самые важные анонсы касаются обновлений ПО. Как ожидается, летом будет анонсирована платформа iOS 11 для i-устройств, а также новые версии macOS, tvOS и watchOS.