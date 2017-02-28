Apple приобретет дисплеи у Samsung на сумму $11 млрд

Одна из моделей iPhone, готовящихся к релизу осенью, получит изогнутый OLED-экран, который для Apple произведет южнокорейская Samsung Electronics, с которой у купертинцев долгие годы идут непрекращающиеся судебные тяжбы по разным вопросам, пишет vestifinance.ru.

Ожидается, что осенью компания Тима Кука представит три новинки, одна из которых получит изогнутый экран на органических светодиодах (OLED-дисплей). Samsung стала первой компанией, которая представила смартфон с изогнутым экраном. Сейчас такими экранами оснащен Samsung Galaxy S7 Edge, и, как ожидается, их получат новые модели флагманского смартфона компании Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

В 2017 году смартфону iPhone исполнится 10 лет. И в текущем году ожидается релиз нового поколения знаменитого гаджета. Новый IPhone претерпит сильные изменения по сравнению с последней моделью. Он получит безрамочный дисплей, занимающий всю переднюю панель, сканер сетчатки глаза, беспроводную зарядку, фронтальную камеру для 3D-селфи и еще целый ряд новшеств.

Юбилейный смартфон от Apple будет самым дорогим в истории американской компании, утверждает издание Fast Company, ссылаясь на анонимные источники. Ценник за "яблочный" гаджет превысит психологическую отметку $1 тыс.

SAS демонстрирует рост бизнеса на падающем рынке

Причиной перехода на OLED называют желание избавить iPhone от физической кнопки Home, сделав ее сенсорной на поверхности дисплея. Кроме того, новинка может лишиться физических кнопок, расположенных на боках смартфона: вместо них также будут сенсорные вставки.