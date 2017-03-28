Apple разрабатывает "умные" очки

Компания Apple "наращивает усилия" в области разработки очков дополненной реальности. Производитель iPhone выделил больше ресурсов, чтобы перевести коммерческий проект в стадию коммерческого продукта.

В январе эксперт в области технологий виртуальной и дополненной реальности Роберт Скобл сообщил, что калифорнийская компания в сотрудничестве с производителем оптики Carl Zeiss разрабатывает легкие "умные очки", аналогичные провалившимся Google Glass. По его информации, гаджет может быть анонсирован уже в "середине 2017 года", либо быть отложен до 2018-го. Предположительно, над проектом работают "сотни" инженеров Apple.

Ранее глава Apple Тим Кук неоднократно заявлял об интересе компании к технологиям дополненной реальности, однако ожидать от него более конкретных слов до того, как компания разработает соответствующий продукт, было бы странно. Около года назад калифорнийская фирма наняла одного из ведущих в США специалистов по виртуальной реальности. А осенью в прессе появлялись слухи о планах Apple встроить дополненную реальность в ряд своих приложений для iPhone.

Весной Apple запатентовала смарт-очки, работающие в связке c iPhone. Фигурирующее в заявке устройство использует те же принципы, что и уже поступившие в продажу очки Gear VR производства Samsung. Кроме того, ранее i-компания подавала патентные заявки, описывающие шлемы виртуальной реальности на основе смартфона, и покупала разработчиков VR- и AR-технологий, таких как Emotient, Metaio и Faceshift.

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