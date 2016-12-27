Десятый Kcell Store открылся в головном офисе АО «Кселл»

Десятый Kcell Store открылся в ритейл-сети АО «Кселл». Магазин находится в Алматы, в здании головного офиса компании и является пятым по счету в южной столице.

«Выбор места для нового магазина мы определили не случайно. Каждый месяц в головной офис компании в Алматы обращаются до 60 абонентов по вопросам обслуживания, поэтому открыть Kcell Store в здании офиса стало необходимым и важным решением для комфорта наших клиентов. За два года мы запустили десять магазинов Kcell Store в шести городах страны. За это время магазины посетили более 1,3 млн казахстанцев, которые купили 215 000 мобильных устройств», - прокомментировал Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Особенность десятого Kcell Store еще и в том, что с 2017 года за обслуживанием в этот магазин смогут обращаться еще и корпоративные (B2B) клиенты компании.

Посетители, ожидая своей очереди для обслуживания, смогут провести время, тестируя ряд мобильных девайсов от бюджетных моделей Huawei с поддержкой LTE до флагманов Samsung и Apple. А у развлекательной зоны ОТТ-сервисов «попробовать» сервисы mobi TV и mobi music.

К слову, среднее время нахождения клиентов в магазинах занимает от 10 до 20 минут. За это время посетители консультируются по услугам компании и девайсам у сотрудников Kcell Store, прошедших специальное обучение от компании Apple, а также с официальным представителем продукции Samsung.

Самые покупаемые модели смартфонов в магазинах компании – это iPhone 7, Samsung Galaxy J5, iPhone 5S. А самая часто оказываемая услуга – это консультирование и продажа «контрактных телефонов».

По словам супервайзеров Kcell Store, в магазин приходят люди, которые стремятся быть в тренде мобильных технологий и первыми спешат протестировать «мобильные» новинки.

В 2017 году «Кселл» продолжит открывать новые магазины в Казахстане и увеличивать число фанатов инновационных технологий вместе с Kcell Store!

Адрес десятого Kcell Store: г .Алматы, ул.Тимирязева 2Г, уг. ул. Наурызбай батыра.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Режим работы в новогодние праздники: 31 декабря с 10.00 до 18.00; 1 января – выходной день; 2-3 января с 9.00 до 21.00.