Эксперты Microsoft оценили уровень интернет-культуры

Компания Microsoft напомнила людям разных стран о необходимости соблюдать культуру онлайн-общения. Проведенное аналитиками корпорации международное исследование показало, что интернет-пользователи обеспокоены характером онлайн-общения и опасаются ухудшения ситуации в будущем.

Цель исследования, в котором приняли участие жители 14 стран, заключалась в следующем: выявить, что думают подростки (13-17 лет) и взрослые (18-74 лет) об уровне культуры в сети. Данные, полученные в результате исследования, легли в основу расчета индекса цифровой культуры (DCI), который определяет, насколько пользователи подвержены интернет-рискам в течение всей жизни. «Индекс цифровой культуры вычисляется по принципу подсчета очков в гольфе: чем ниже значение (по шкале от 0 до 100), тем ниже уровень рисков для респондентов и тем выше уровень цифровой культуры по оценке пользователей той или иной страны. Люди сами устанавливают нормы общения в интернете: вежливость, взаимоуважение, сопереживание – это само собой разумеющиеся принципы цивилизованной коммуникации. Интернет должен стать безопасным пространством для обучения, игр, обмена идеями и полезной информацией, площадкой для эффективного общения людей во всем мире», - считает Жаклин Бошер, руководитель отдела Microsoft по онлайн-безопасности.

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В среднем 65% опрошенных представителей взрослой и молодежной аудитории заявили, что хотя бы раз в жизни подвергались интернет-риску, то есть во всем мире на одного человека приходится в среднем 2,2 риска из 17 включенных в исследование. Самые низкие индексы и соответственно, самый высокий уровень цифровой культуры зарегистрированы в Великобритании (45%), Австралии (51%) и США (55%). На противоположном конце шкалы оказались ЮАР с индексом цифровой культуры 78%, Мексика (76%) и Россия (74%).

В целом, судя по результатам опроса, вероятность инцидента, связанного с нежелательным контактом в Сети составляет 43%. На втором месте по распространенности (39%) находятся поведенческие риски: практически каждый пятый пользователь интернета имеет шанс столкнуться с плохим обращением (22%) или троллингом (21%). Трое из десяти опрошенных (30%) сталкивались с сексуальными рисками, среди которых особо выделяются сообщения сексуального характера (24%) и сексуальные домогательства (15%). Среди репутационных рисков люди чаще всего сталкивались с раскрытием информации о личной жизни пользователя (12%) и нанесением вреда репутации (8%).

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Несмотря на то, что процент людей, на практике сталкивавшихся с репутационными рисками, относительно невысок, эта категория рисков попала в тройку лидеров по степени вызываемого беспокойства (54%). Такой же показатель беспокойства вызывают поведенческие риски. Ну а наибольшие опасения среди пользователей вызывают риски нежелательных коммуникаций (56%). Чаще всего пользователи опасаются обнародования информации о своей личной жизни, нанесения вреда личной репутации и пропаганды экстремизма.

Две трети участников опроса признались, что инциденты с интернет-рисками не прошли для них бесследно, но отразились и на виртуальной, и на реальной жизни. Наиболее частым последствием стала утрата доверия как в сети (у 40% респондентов), так и за ее пределами (у 30% опрошенных). В 23% случаев возросший уровень стресса привел к росту напряженности и проблемам со сном, а в 15% случаев даже обернулся депрессией. Некоторые участники исследования предпочли дистанцироваться от интернет-сообщества, сократив участие в блогах и форумах (21%) или прервав общение с родственниками (12%), а 27% попытались сгладить негативные результаты, став более конструктивными в критике других.

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Данные исследования подтверждают неоднократно звучавшие выводы аналитиков о том, что для большинства пользователей пребывание в сетевом пространстве может обернуться неприятностями. За последний месяц 26% респондентов, то есть каждый четвертый пользователь, подвергался рискам, заходя в Интернет, 12% пользователей сталкивались с рисками как минимум за последнюю неделю, а еще столько же утверждают, что угроза столкнуться с рисками возникает всякий раз, когда они заходят в Сеть.

Как и следовало ожидать, подростки 13-17 лет оказались более активными интернет-пользователями, чем представители старшего поколения, но при этом, утверждают авторы отчета, нельзя сказать, что молодые люди сильнее, чем взрослые, страдают от интернет-рисков. Представители более юного поколения чаще уверены в том, что рискам в Сети подвергались их родственники и друзья (69% против 54%). По мнению аналитиков, такая статистика позволяет предположить, что молодежь активнее делится негативным опытом интернет-общения, чем люди более старшего возраста. Для молодых более характерны поведенческие риски (43% против 35%) и готовность к принятию ответных мер (84% против 77%).

Взрослые увереннее, чем молодежь, справлялись с некультурным поведением в сети (50% против 45%), однако подростки лучше знали, где в случае необходимости следует искать помощи (48% против 26%). Молодые люди, в среднем, более оптимистичны в оценке уровня культуры и безопасности в интернете.

Что касается гендерного расклада, то мужчины чаще, чем женщины (67% против 62%), сообщали о рисках в интернете вне зависимости от возрастной аудитории. Представители обоих полов высказывали одинаковые опасения в связи с интернет-рисками и в равной степени выразили готовность принять меры в ответ на инцидент. Мужчины увереннее справлялись с рисками, чем представительницы прекрасного пола (52% против 46%), но и мужчины, и женщины одинаково осведомлены о том, где следует искать помощь в случае необходимости.