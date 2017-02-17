HTC откажется от выпуска бюджетных смартфонов

Компания HTC, которая терпит убытки несколько кварталов подряд, решила отказаться от выпуска бюджетных смартфонов в пользу более дорогих и прибыльных устройств, а также уменьшить количество моделей, сообщает cnews.ru. Причиной такого решения стали неудовлетворительные финансовые показатели последнего квартала.

Компания HTC намерена прекратить выпуск бюджетных смартфонов и сосредоточиться на производстве более дорогих моделей, поскольку они приносят большую прибыль. Кроме того, в 2017 г. вендор намерен выпустить меньшее количество моделей смартфонов – не более шести или семи. Две из них уже были представлены – это U Ultra и U Play.

Новая стратегия была оглашена на посвященной результатам квартала встрече руководства компании. Присутствовавший на встрече аналитик Вей Чен из компании Goldman Sachs отметил, что точно такую же стратегию – выход из сегмента бюджетных смартфонов и сокращение числа моделей – HTC анонсировала в начале 2016 года, однако никаких положительных изменений за этим не последовало.

Глава смартфонного бизнеса НТС Чан Чиа-Лин сообщил, что компания не могла в полной мере начать движение в этом направлении, поскольку решала ряд текущих задач. В частности, справлялась с последствиями слабого спроса на некоторые модели – например, M9 – в 2015 году.

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IV квартал 2016 года стал для HTC седьмым убыточным кварталом подряд. По результатам квартала, длившегося с октября по декабрь, компания получила выручку в размере $720 млн, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. При этом чистые убытки компании достигли $100 млн за квартал. Операционная прибыль составила $116,8 млн, что на 12% меньше, чем год назад.

Чистые убытки компании за весь 2016 год равняются $341 млн, что на 32% меньше, чем компания потеряла годом ранее. Однако продажи по итогам 2016 года также упали, составив $3,35 млрд против $4,2 млрд в предыдущем году.

HTC утверждает, что в этом же квартале был отмечен рост продаж, связанный с выпуском новых моделей смартфонов HTC Evo, Desire 10 Pro и Lifestyle. Однако на финансовых результатах этот рост должен отразиться позднее.