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IT-решения для сферы туризма представят на Destination Hack: Almaty

08.02.2017 15:33   556   0 Автор: Анна Шатерникова

18-19 февраля ведущий поставщик решений и услуг в мировой индустрии туризма Sabre Corporation совместно с бизнес-инкубатором MOST проведут в Алматы первый в Казахстане туристический хакатон Destination Hack: Almaty. Тема хакатона – «Трэвел-инновации: коммуникация поставщика услуг и путешественника». Мероприятие проводится с целью создания новых технологических решений для эффективного управления процессами коммуникаций между путешественником и поставщиком услуг.

По словам директора Sabre Travel Network Central Asia Павла Спицына, хакатоны, проводимые компанией по всему миру, позволяют участникам обменяться опытом и предложить свои решения коллегам. Сегодня существуют современные решения, которые активно внедряются в туристской индустрии. В частности, уже сейчас некоторые компании используют для автоматизации запросов от пассажиров на бронирование билетов существовавшие в прототипах решения автоматического чата и голосового управления.

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«В Казахстане существует потенциал, на который мы хотели бы обратить внимание. Хакатон, который состоится в феврале – это пробный шар для понимания возможности использования или предоставления площадки для самостоятельного развития интеллектуальной мысли талантливых людей в Казахстане. Sabre предоставляет участникам и всем желающим бесплатный доступ к технологии разработки приложений Sabre Dev Studio для индустрии туризма, перевозок, проживания. Еще рано говорить о результатах и дальнейшем пути развития, но мы с интересом и уверенностью смотрим на перспективы», - отметил Павел Спицын.

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Эксперт выделил ключевые направления развития IT в сфере туризма. В первую очередь это решения для мобильных устройств. Сегодняшний турист очень «мобильный» и «цифровой», ему недостаточно иметь возможность забронировать авиабилет или столик в ресторане, не выпуская из рук смартфон. Ему нужен контроль, моментальное получение любых обновлений, связанных с поездкой и более персонализированные услуги.

«Современные путешественники предпочитают многофункциональные приложения, облегчающие им жизнь. Эти решения становятся неотъемлемой частью процесса путешествий. Кроме того, по мере непрерывного роста мощностей настольных и мобильных устройств, все активней в нашу жизнь проникает технология виртуальной реальности. Эксперты туристической индустрии наиболее развитых стран  видят в виртуальной реальности огромный потенциал. Мы надеемся, что хакатон в Алматы пройдет успешно и внесет значимый вклад в развитие казахстанского туризма с точки зрения применения современных технологий. Возможно, лучшие проекты со временем станут достойны для представления на конференции Sabre Travel Technology Exchange», - считает г-н Спицын.

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Справка

Sabre Corporation - ведущий поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий. Компания имеет собственные решения для практически всех секторов в области туризма, начиная от дистрибьюции контента поставщиков туристских услуг и не ограничиваясь такими решениями как системы управления авиакомпаниями, аэропортами, отелями, решений для онлайн-проектов и приложений для конечного пользователя, системы сбора и анализа огромных массивов данных. Компания имеет насколько центров разработки приложений, находящихся в США, Уругвае, Аргентине, Польше, Индии. 

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