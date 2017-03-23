Казахстанская инновационная IT разработка вышла на рынок Индии

Мобильное приложение Infogram разработанное в Казахстане сегодня начало свою работу на рынке Индии. Теперь Пользователи смартфонов на базе андроид в Индии будут получать графический контент полностью подготавливаемый казахстанскими специалистами.

Рынок мобильных приложений с распространением в Индии на платформе андроид - это более 128 миллионов потенциальных пользователей. Мобильное приложение Infogram это информативная графика на экране мобильного телефона, с помощью которой пользователь получает нужную и полезную информацию в режиме реального времени.

Мобильное приложение Infogram запущено 1 сентября 2016 года на платформе Андроид с распространением через магазин компании Гугл Плеймаркет. На данный момент программу скачало более 100 тысяч пользователей. Весь аппаратный комплекс мобильного приложения находится на серверах в городе Алматы. Infogram уже транслирует свою информацию для пользователей в 18-ти странах мира.