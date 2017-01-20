Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.08
-0.002%
EUR/KZT
353
+0.000%
RUB/KZT
5.5
+0.015%
EUR/USD
353
+0.000%
EUR/CHF
353
+0.000%
EUR/JPY
353
+0.000%
GBP/USD
407.63
-0.002%
USD/CHF
331.08
-0.002%
USD/JPY
331.08
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.08 353 5.5
-0.002% +0.000% +0.015%
Рынки
Нефть Brent
54.5
+0.006%
Нефть WTI
52.29
+0.003%
Золото
1206.5
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.5 52.29 1206.5
+0.006% +0.003% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстанские стартапы примут участие в Skolkovo Startup Tour Almaty 2017

20.01.2017 11:58   756   0 Автор: Анна Шатерникова

7-8 февраля 2017 года в Алматы на площадке университета «Туран» пройдет евразийский этап Open Innovations Startup Tour. Мероприятие направлено на поиск инновационных стартап-проектов в Казахстане. Организатором инициативы выступает Фонд «Сколково» (РФ) при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК, Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty Tech Garden) и университета «Туран».

В мероприятии примут участие стартапы, молодые ученые, разработчики, студенты и все, кто заинтересован в получении актуальной информации в области инновационного предпринимательства и новых технологий. Основная цель Startup Tour заключается в поиске инновационных стартап-проектов. По результатам Startup Tour в 2016 году Алматы стал вторым городом по количеству принятых заявок. Значительная часть мероприятия будет посвящена выступлениям и мастер-классам экспертов в области технологий и развития бизнеса.

SpaceX готовится к запуску Falcon 9 14 января...
Американская компания SpaceX отложила первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, он состоится не раньше 14 ян...

«Мы рады, что наше совместное с Фондом «Сколково» мероприятие, которое проводится уже в третий раз, становится важной площадкой для развития инновационного предпринимательства в Казахстане. Для стартапов это отличная возможность презентовать свои проекты ведущим отраслевым экспертам и получить ценные советы по дальнейшему развитию своих проектов. Особенностью мероприятия, является консолидация представителей всей цепочки инновационного предпринимательства – стартапы, менторы, инвесторы, бизнес-ангелы, представители научного и коммерческого секторов – что способствует эффективному нетворкингу, поиску партнеров и инвесторов», - отметил Санжар Кеттебеков, генеральный директор Almaty Tech Garden.

SpaceX готовится к запуску Falcon 9 14 января

Материалы по теме

SpaceX готовится к запуску Falcon 9 14 января

Китай успешно завершил испытания самолета на водородных топливных элементах

«Китайский смартфон» уже не синоним «плохого качества»

Десятый Kcell Store открылся в головном офисе АО «Кселл»

Объявлены лучшие сайты Казахстана

По итогам Startup Tour лучшие проекты получат возможность принять участие в крупнейшей стартап-конференции России - Startup Village, а также другие призы от партнеров мероприятия. Наряду с этим самые перспективные проекты отберут для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan, реализуемой Almaty Tech Garden. Участники Startup Kazakhstan получат первоначальные инвестиции в размере до $20 000 долларов и возможность пройти акселерацию.

«Наше роуд-шоу - это своего рода путевка в инновационную жизнь. После того, как наши эксперты оценять проект, у него будет шанс попасть на очную питч-сессию уже во время Startup Tour в этом регионе. И если он займет одно из первых мест, то попадает в полуфинал конференции Startup Village, которая состоится в «Сколково» 6-7 июня», - прокомментировал условия участия генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров.

В текущем году основной акцент мероприятия будет сделан на индустриальные проекты, что соответствует реализуемой в Казахстане программе индустриализации. В частности, предусмотрено проведение конкурса инновационных проектов Tech Garden Startup Day. В рамках данного конкурса стартапам предлагается представить решения технологических задач, стоящих перед недропользователями. Лучшие идеи получат денежный приз в размере до 150 000 тенге и возможность стать резидентами акселерации Almaty Tech Garden.

Китай успешно завершил испытания самолета на водородных топливных элементах

Программа мероприятия состоит из двух дней: 7 февраля состоятся мастер-классы, образовательные и менторские сессии, 8 февраля – мастер-классы, питчинги стартапов.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    62

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    14

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    308

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    504

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное