Казахстанские стартапы примут участие в Skolkovo Startup Tour Almaty 2017

7-8 февраля 2017 года в Алматы на площадке университета «Туран» пройдет евразийский этап Open Innovations Startup Tour. Мероприятие направлено на поиск инновационных стартап-проектов в Казахстане. Организатором инициативы выступает Фонд «Сколково» (РФ) при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК, Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty Tech Garden) и университета «Туран».

В мероприятии примут участие стартапы, молодые ученые, разработчики, студенты и все, кто заинтересован в получении актуальной информации в области инновационного предпринимательства и новых технологий. Основная цель Startup Tour заключается в поиске инновационных стартап-проектов. По результатам Startup Tour в 2016 году Алматы стал вторым городом по количеству принятых заявок. Значительная часть мероприятия будет посвящена выступлениям и мастер-классам экспертов в области технологий и развития бизнеса.

«Мы рады, что наше совместное с Фондом «Сколково» мероприятие, которое проводится уже в третий раз, становится важной площадкой для развития инновационного предпринимательства в Казахстане. Для стартапов это отличная возможность презентовать свои проекты ведущим отраслевым экспертам и получить ценные советы по дальнейшему развитию своих проектов. Особенностью мероприятия, является консолидация представителей всей цепочки инновационного предпринимательства – стартапы, менторы, инвесторы, бизнес-ангелы, представители научного и коммерческого секторов – что способствует эффективному нетворкингу, поиску партнеров и инвесторов», - отметил Санжар Кеттебеков, генеральный директор Almaty Tech Garden.

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По итогам Startup Tour лучшие проекты получат возможность принять участие в крупнейшей стартап-конференции России - Startup Village, а также другие призы от партнеров мероприятия. Наряду с этим самые перспективные проекты отберут для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan, реализуемой Almaty Tech Garden. Участники Startup Kazakhstan получат первоначальные инвестиции в размере до $20 000 долларов и возможность пройти акселерацию.

«Наше роуд-шоу - это своего рода путевка в инновационную жизнь. После того, как наши эксперты оценять проект, у него будет шанс попасть на очную питч-сессию уже во время Startup Tour в этом регионе. И если он займет одно из первых мест, то попадает в полуфинал конференции Startup Village, которая состоится в «Сколково» 6-7 июня», - прокомментировал условия участия генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров.

В текущем году основной акцент мероприятия будет сделан на индустриальные проекты, что соответствует реализуемой в Казахстане программе индустриализации. В частности, предусмотрено проведение конкурса инновационных проектов Tech Garden Startup Day. В рамках данного конкурса стартапам предлагается представить решения технологических задач, стоящих перед недропользователями. Лучшие идеи получат денежный приз в размере до 150 000 тенге и возможность стать резидентами акселерации Almaty Tech Garden.

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Программа мероприятия состоит из двух дней: 7 февраля состоятся мастер-классы, образовательные и менторские сессии, 8 февраля – мастер-классы, питчинги стартапов.