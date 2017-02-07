Казахстанские стартапы с прицелом на «Сколково»

Отечественные стартапы вновь принимают участие в евразийском этапе Open Innovations Startup Tour – самом масштабном в России и СНГ мероприятии по поиску перспективных инновационных технологий и решений. В этом году мероприятие собрало 400 участников - казахстанские стартапы, молодые ученые, разработчики, студенты и другие стороны, заинтересованные в развитии инновационного предпринимательства и новых технологий, собрались в Алматы.

По словам советника президента Фонда «Сколково» Пекки Вильякайнена, основная задача мероприятия заключается в том, чтобы сплотить и организовать стартап-сообщество. Потенциально успешный стартап не может рассчитывать на масштабы одной страны, и в связи с этим очень важно сотрудничать с коллегами по рынку, не замыкаясь на собственной истории. О том, сколь продуктивным может стать такое сотрудничество для экономики, г-н Вильякайнен рассказал на примере своей родной страны.

«Когда несколько лет назад серьезные проблемы начались у мобильного подразделения Nokia, нужно было срочно решать, что делать, в том числе искать рабочие места для тысяч квалифицированных инженеров. Как принято в Финляндии, 15 бизнес-лидеров решили обсудить этот вопрос в сауне и вместе с крупнейшим университетом Хельсинки создали неформальную ассоциацию под названием «Стартап-сауна». Сегодня в рамках этого мероприятия собираются свыше 60 тыс. человек, а «Стартап-сауна» родила компании, которые стоят $5 млрд», - рассказал Пекка Вильякайнен.

ФСБ оценивает ущерб от хакерских атак в 0,4%-1,5% мирового ВВП

Open Innovations Startup Tour уже во многом способствовал изменению экосистемы Алматы, уверен генеральный директор автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty TechGarden) Санжар Кеттебеков. Молодые предприниматели, считает он, должны понимать новые тренды и технологии, знать, какой бизнес востребован, разбираться в нюансах привлечения инвестиций. «Экономические реалии таковы, что только малый бизнес сможет оперативно реагировать на изменения, которые происходят в экономике, на изменения цен и конъюнктуру рынка», - прокомментировал Санжар Кеттебеков. Именно поэтому сегодня гораздо в большей степени, чем прежде, актуальна модель аутсорсинга, сервисной экономики, которая позволяет оперативно адаптировать производство. Впрочем, большие корпорации тоже перестраиваются, в особенности в горно-металлургической отрасли.

В качестве примера руководитель АКФ ПИТ привел пример Евразийской группы (ERG), которая в этом году выступает партнером Open Innovations Startup Tour и учредила премию для лучших индустриальных стартапов с призовым фондом 3 млн тенге. «Совместно с Евразийской группой мы начали проект по индустрии 4.0 – это полная цифровизация предприятий от карьера до порта, интернет вещей, к которому предъявляются специфичные требования. Такие компании начали по-другому смотреть на стартапы, спонсировать их, потому что они видят в стартапах источник инноваций, и мы видим свою задачу в том, чтобы привлечь такие корпорации, познакомить их с авторами интересных проектов», - отметил Санжар Кеттебеков.

Новинки от HP дебютировали на рынке Казахстана

Он также сообщил, что Almaty TechGarden совместно с Фондом «Сколково» разрабатывают программу по вхождению российских стартапов на казахстанский рынок и казахстанских стартапов - на российский, основываясь на использование инфраструктуры обеих площадок.

В последнее время стартапы в индустриальной сфере оцениваются экспертами как очень перспективные. Директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман отмечает хорошие перспективы отрасли аддитивных технологий, на протяжении последних пяти лет растущей более чем на 30% в год. «Самой перспективной, по оценкам китайских и американских инвесторов, является тема предиктивной аналитики. Сегодня только в «Сколково» более десятка таких стартапов, и мы уделяем внимание тому, чтобы они фокусировались на индустриальной сфере, на предприятиях, давая им возможность менять бизнес-модели. Еще одно направление будущего - это химия, новые материалы. Именно химические производства дают самую большую выгоду в валюте на квадратный метр производства, и в ближайшее время развитие химических технологий и материалов будет расти», - считает эксперт.

Определены победители конкурса Eurasia Mobile Challenge

Евразийский этап Open Innovations Startup Tour – часть первого звена в годовом цикле отбора команд. По итогам двух дней мероприятия лучшие участники получат возможность привлечь инвесторов и пройти в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России Startup Village. В прошлом году в полуфинал конкурса в Москве прошли две казахстанские команды.

Стартап-проекты, представленные в рамках Open Innovations Startup Tour, также будут рассматриваться для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan. Участники данной программы получат первоначальные инвестиции в размере до $100 000 и возможность пройти акселерацию. Данная инициатива реализуется Almaty Tech Garden при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК. В результате реализации программы Startup Kazakhstan к 2020 году планируется создать 500 инновационных субъектов МСБ, 50 из которых должны стать экспортерами высокотехнологичной продукции. Данные инновационные компании получат возможность развивать свои проекты на базе СЭЗ ПИТ.

Важной составляющей Open Innovations Startup Tour-2017 станет конкурс инновационных проектов Tech Garden Startup Day. Участники данного конкурса должны представить решения технологических задач недропользователей. Инновационные проекты выберут в таких отраслях, как умная индустрия, умная среда/умный дом, новая энергетика и чистые технологии, финансовые технологии. Авторы лучших идей получат денежный приз в размере до 150 000 тенге и возможность стать резидентами акселерации Almaty Tech Garden.