Валюта нал
USD 322.50 323.00
RUB 5.47 5.49
EUR 346.50 347.20
Валюта бирж
USD/KZT
321.8
+0.003%
EUR/KZT
345.39
+0.004%
RUB/KZT
5.47
-0.009%
EUR/USD
345.39
+0.004%
EUR/CHF
345.39
+0.004%
EUR/JPY
345.39
+0.004%
GBP/USD
401.61
+0.004%
USD/CHF
321.8
+0.003%
USD/JPY
321.8
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
321.8 345.39 5.47
+0.003% +0.004% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
55.92
+0.004%
Нефть WTI
53.76
+0.002%
Золото
1234.4
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.92 53.76 1234.4
+0.004% +0.002% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстанские стартапы с прицелом на «Сколково»

07.02.2017 15:43   249   0 Автор: Анна Шатерникова

Отечественные стартапы вновь принимают участие в евразийском этапе Open Innovations Startup Tour – самом масштабном в России и СНГ мероприятии по поиску перспективных инновационных технологий и решений. В этом году мероприятие собрало 400 участников -  казахстанские стартапы, молодые ученые, разработчики, студенты и другие стороны, заинтересованные в развитии инновационного предпринимательства и новых технологий, собрались в Алматы.

По словам советника президента Фонда «Сколково»  Пекки Вильякайнена, основная задача мероприятия заключается в том, чтобы сплотить и организовать стартап-сообщество. Потенциально успешный стартап не может рассчитывать на масштабы одной страны, и в связи с этим очень важно сотрудничать с коллегами по рынку, не замыкаясь на собственной истории. О том, сколь продуктивным может стать такое сотрудничество для экономики, г-н Вильякайнен рассказал на примере своей родной страны.

ФСБ оценивает ущерб от хакерских атак в 0,4%-1,5% мирового ВВП ...
Ущерб от совершенных по всему миру хакерских атак за последние годы составил от $300 млрд до $1 трлн. Такие данные, сообщает www.rbc.ru со ссылкой на ...

«Когда несколько лет назад серьезные проблемы начались у мобильного подразделения Nokia, нужно было срочно решать, что делать, в том числе искать рабочие места для тысяч квалифицированных инженеров. Как принято в Финляндии, 15 бизнес-лидеров решили обсудить этот вопрос в сауне и вместе с крупнейшим университетом Хельсинки создали неформальную ассоциацию под названием «Стартап-сауна». Сегодня в рамках этого мероприятия собираются свыше 60 тыс. человек, а «Стартап-сауна» родила компании, которые стоят $5 млрд», - рассказал Пекка Вильякайнен.

ФСБ оценивает ущерб от хакерских атак в 0,4%-1,5% мирового ВВП

Open Innovations Startup Tour уже во многом способствовал изменению экосистемы Алматы, уверен генеральный директор автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty TechGarden) Санжар Кеттебеков.  Молодые предприниматели, считает он, должны понимать новые тренды и технологии, знать, какой бизнес востребован, разбираться в нюансах привлечения инвестиций. «Экономические реалии таковы, что только малый бизнес сможет оперативно реагировать на изменения, которые происходят в экономике, на изменения цен и конъюнктуру рынка», - прокомментировал Санжар Кеттебеков. Именно поэтому сегодня гораздо в большей степени, чем прежде, актуальна модель аутсорсинга, сервисной экономики, которая позволяет оперативно адаптировать производство. Впрочем, большие корпорации тоже перестраиваются, в особенности в горно-металлургической отрасли.

Материалы по теме

ФСБ оценивает ущерб от хакерских атак в 0,4%-1,5% мирового ВВП

Новинки от HP дебютировали на рынке Казахстана

Определены победители конкурса Eurasia Mobile Challenge

Инвестиции в основной капитал предприятий связи сократились на 39%

В Сети появились фото нового флагмана Samsung

В качестве примера руководитель АКФ ПИТ привел пример Евразийской группы (ERG), которая в этом году выступает партнером Open Innovations Startup Tour и учредила премию для лучших индустриальных стартапов с призовым фондом 3 млн тенге. «Совместно с Евразийской группой мы начали проект по индустрии 4.0 – это полная цифровизация предприятий от карьера до порта, интернет вещей, к которому предъявляются специфичные требования. Такие компании начали по-другому смотреть на стартапы, спонсировать их, потому что они видят в стартапах источник инноваций, и мы видим свою задачу в том, чтобы привлечь такие корпорации, познакомить их с авторами интересных проектов», - отметил Санжар Кеттебеков.  

Новинки от HP дебютировали на рынке Казахстана

Он также сообщил, что Almaty TechGarden совместно с Фондом «Сколково» разрабатывают программу по вхождению российских стартапов на казахстанский рынок и казахстанских стартапов - на российский, основываясь на использование инфраструктуры обеих площадок.

В последнее время стартапы в индустриальной сфере оцениваются экспертами как очень перспективные. Директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман отмечает хорошие перспективы отрасли аддитивных технологий, на протяжении последних пяти лет растущей более чем на 30% в год. «Самой перспективной, по оценкам китайских и американских инвесторов, является тема предиктивной аналитики. Сегодня только в «Сколково» более десятка таких стартапов, и мы уделяем внимание тому, чтобы они фокусировались на индустриальной сфере, на предприятиях, давая им возможность менять бизнес-модели. Еще одно направление будущего - это химия, новые материалы. Именно химические производства дают самую большую выгоду в валюте на квадратный метр производства, и в ближайшее время развитие химических технологий и материалов будет расти», - считает эксперт.

Определены победители конкурса Eurasia Mobile Challenge

Евразийский этап Open Innovations Startup Tour – часть первого звена в годовом цикле отбора команд. По итогам двух дней мероприятия лучшие участники получат возможность привлечь инвесторов и пройти в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России Startup Village. В прошлом году в полуфинал конкурса в Москве прошли две казахстанские команды.

Стартап-проекты, представленные в рамках Open Innovations Startup Tour, также будут рассматриваться для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan. Участники данной программы получат первоначальные инвестиции в размере до $100 000 и возможность пройти акселерацию. Данная инициатива реализуется Almaty Tech Garden при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК. В результате реализации программы Startup Kazakhstan к 2020 году планируется создать 500 инновационных субъектов МСБ, 50 из которых должны стать экспортерами высокотехнологичной продукции. Данные инновационные компании получат возможность развивать свои проекты на базе СЭЗ ПИТ.

Важной составляющей Open Innovations Startup Tour-2017 станет конкурс инновационных проектов Tech Garden Startup Day. Участники данного конкурса должны представить решения технологических задач недропользователей. Инновационные проекты выберут в таких отраслях, как умная индустрия, умная среда/умный дом, новая энергетика и чистые технологии, финансовые технологии. Авторы лучших идей получат денежный приз в размере до 150 000 тенге и возможность стать резидентами акселерации Almaty Tech Garden.  

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    22

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    27

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    48

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    14

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное