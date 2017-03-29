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Китайская Tencent приобрела миноритарную долю в Tesla

29.03.2017 09:33   287   0

Китайская Tencent Holdings Ltd. приобрела 5%-ную долю в компании Элона Маска Tesla, став одним из крупнейших акционеров американского производителя электромобилей, сообщают Вести.

Интернет-гигант заплатил около $1,8 млрд за миноритарную долю в Tesla. Таким образом, китайская компания стала пятым по величине акционером Tesla — после Элона Маска (владеет долей в размере 21%), а также инвестиционных компаний Fidelity, Baillie Gifford и T. Rowe Price.

"Tesla – пионер в области многих новых технологий, – заявил во вторник представитель Tencent. – Наш успех отчасти основан на опыте поддержки предпринимателей с капиталом, а Элон Маск – предприниматель, способный объединить видение, амбиции и реализацию проектов".

Акции Tesla, которые выросли на 26% с начала года, прибавили еще 1,6% на премаркете до $274,60. Бумаги Tencent выросли на 0,18% до $225,3.

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Продажа акций Tesla состоялась в рамках принятия мер для укрепления хрупкого денежного баланса на фоне рискованного наращивания производства Model 3. Ранее в этом месяце автопроизводитель привлек $1,2 млрд на продаже акций и конвертируемых бондов.

Позиционируемая как более дешевое предложение компании, известной своими дорогими суперкарами, Model 3 должна продаваться в гораздо больших объемах, чем нынешние модели, и конкурировать с более массовыми брендами.

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Tesla недавно завершила приобретение за $2,6 млрд компании SolarCity, объединив активы Маска в сферах электромобилей и солнечной энергии, а также отказалась от слова "Motors" в своем названии и теперь позиционирует себя как компанию экологически чистой энергии.

Tencent в последнее время очень успешна – ее акции выросли более чем на 40% за прошедший год, что превосходит рост ценных бумаг Alibaba Group Holding Ltd. и Industrial and Commercial Bank of China, крупнейшего банка в мире по величине активов. В итоге Tencent вошла в топ-10 крупнейших компаний мира.

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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