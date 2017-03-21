Компания Apple выпустила красный iPhone 7

С каждого проданного смартфона специальной версии ProductRED идут отчисления в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа, передает ТАСС.

Компания Apple представила обновленную версию iPad, iPhone 7 и 7 Plus в красном корпусе, а также анонсировала новое приложение для создания видео - Clips.

Планшет теперь называется просто iPad и имеет Retina-дисплей размером 9,7 дюйма. Гаджет получил процессор А9, 8-мегапиксельную камеру и может работать без подзарядки до 10 часов. Устройство весит 469 г при толщине 7,5 мм. Самая доступная версия (32 Гб и без сим-карты) обойдется в 24 990 руб., наиболее дорогая комплектация (128 Гб с возможностью использовать сим-карту) стоит 41 990 руб.

Что касается iPhone 7, то здесь изменения только внешние - к уже имеющимся цветам корпуса добавился насыщенный красный. С каждого проданного iPhone специальной версии ProductRED идут отчисления в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа. Новинка будет доступна в AppleStore с 18:01 24 марта. Цена на iPhone 7 в новом цвете начинается от 60 990 руб., на iPhone 7 Plus - от 70 990 руб. Для сравнения обычный iPhone 7 стоит от 52 990 руб., а iPhone 7 Plus - от 62 990 руб.

Кроме обновления продуктовой линейки, Apple анонсировала также новое приложение - Clips. В программе можно будет создавать видеоролики с текстом, графикой и различными эффектами. Среди отличительных особенностей - функция "Живые заголовки", с помощью которой добавлять текст к видео можно будет, просто проговаривая его во время съемки.