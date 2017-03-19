Microsoft перестала поддерживать Windows 7 и 8

Владельцы современных компьютеров под управлением Windows 7 и Windows 8.1, попытавшиеся установить последние обновления безопасности, получили ошибку о "неподдерживаемом оборудовании". Как оказалось, на этой неделе Microsoft прекратила поддержку устаревших операционных систем на новейшем "железе".

Сроки окончания расширенной поддержки Windows 7 и Windows 8.1 — 14 января 2020 года и 10 января 2023 года соответственно. Тем не менее, если ПК использует самые новые процессоры, такие как Intel 7-го поколения (Kaby Lake), вышедшие в конце 2016-го, AMD Ryzen (Bristol Ridge) или Qualcomm Snapdragon 820 (MSM 8996), поставить апдейты не получится.

В сообщении сказано, что "ваш компьютер использует процессор, который не поддерживается в этой версии Windows, и вы не будете получать обновления". Единственной поддерживаемой платформой для нового "железа" окажется только Windows 10.

Судя по всему, Microsoft и ее партнеры не видят особого смысла в "шлифовке" старых операционок под новое поколение процессоров. В результате при установке Windows 7 или 8 на ПК с такими чипами система может работать некорректно или как минимум не иметь важных обновлений, доступных на ПК с процессорами предыдущих поколений.

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