Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.09
+0.002%
EUR/KZT
346.87
-0.002%
RUB/KZT
5.46
-0.002%
EUR/USD
346.87
-0.002%
EUR/CHF
346.87
-0.002%
EUR/JPY
346.87
-0.002%
GBP/USD
409.53
+0.003%
USD/CHF
332.09
+0.002%
USD/JPY
332.09
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.09 346.87 5.46
+0.002% -0.002% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
54.81
-0.004%
Нефть WTI
52.63
-0.006%
Золото
1132.6
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1097
-0.014%
Жилье Астана
1023
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.81 52.63 1132.6
-0.004% -0.006% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Объявлены лучшие сайты Казахстана

23.12.2016 13:18   776   0 Автор: Анна Шатерникова

Национальная интернет-премия AWARD.kz в XIV раз объявила лучшие сайты года в 12 тематических и 11 поощрительных номинациях. Единственный конкурс сайтов Казахстана сформировал у отечественной интернет-общественности традицию ежегодного определения лучших работ в индустрии web-разработки. Имея своей главной целью стимулирование развития Казнета, AWARD.kz стал основным мерилом качественных интернет-ресурсов страны.

В этом году победителей из более чем 500 участников в течение трех месяцев выбирали эксперты и члены международного жюри, в состав которого вошли эксперты из шести стран, а также четыре члена жюри из международных всемирно известных конкурсов Awwwards.com и Cssdesignawards.com. Стоит отметить, что правила конкурса в этом году изменились и отчасти ужесточились, что позволило произвести максимально честный и тщательный отбор. В частности, впервые за историю AWARD.kz при выставлении оценок были использованы фильтр весов, максимизирующий значение отдельных критериев в зависимости от тематики сайта. Как и прогнозировал оргкомитет, это нововведение снизило возможность занять высокие места просто за счет широкой известности ресурса, либо красивого внешнего облика, который не всегда существенно влиял на итоговую оценку.

Эксперты по кибербезопасности дали прогноз на 2017 год...
Жертвами атак представителей киберпреступного мира все чаще становятся поклонники онлайн-игр. В 2016 году свыше 180 000 устройств по всему миру были а...

Эксперты по кибербезопасности дали прогноз на 2017 год

По итогам конкурса в категории «Масс-медиа» первое место занял сайт аналитического интернет-журнала Vlast.kz; в номинации «Культура и искусство» лидировал портал о казахстанском кино «Бродвей»; в номинации «Детское воспитание, образование и наука» первенствовал электронный портал учебного процесса школ Мангистауской области. В номинации «Физкультура и спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых» лидировал сайт спортивного клуба «Ренессанс»; в номинации «Сетевые сервисы» победил портал поиска работы HiPO; лучшим среди корпоративных сайтов признан ресурс компании Top Kazakhstan, а лучшим среди отраслевых и региональных порталов стал сайт AND.kz, представляющий собой площадку для начинающих и действующих предпринимателей. Лучшим сайтом органов власти и самоуправления признали сайт НПП «Атамекен», а лидерство среди интернет-ресурсов общественных организаций завоевал сайт центральноазиатского фестиваля рекламы Red Jolbors.

Материалы по теме

Эксперты по кибербезопасности дали прогноз на 2017 год

У общественного транспорта Алматы появился официальный сайт

China Mobile готовится внедрить 5G к 2020 году

Смартфоны вытеснят пластик

Спутниковое ТВ OTAU перенесено на Kazsat-3

Традиционно в рамках поведения итогов года Ассоциация Казахстанского Интернет-Бизнеса и Мобильной Коммерции (АКИБ) присуждает награды за вклад в развитие Казнета.

У общественного транспорта Алматы появился официальный сайт

В этом году звания «Человек года в Казнете» за запуск новых сервисов и реальное улучшение интернет-доставок удостоился Багдат Мусин и команда «Казпочты». Признание в качестве «Компании года в Казнете» получили Yandex Taxi и Uber - за успешный параллельный выход в Казахстан и снижение цен на такси. Гран-При Национальной интернет-премии AWARD.kz досталось аналитическому интернет-журналу Vlast.kz/

«В этом году у команды проекта непростые времена. Они первыми в Казнете стали экспериментировать с платными подписками», - пояснили свое решение в оргкомитете премии. Два предыдущих года звание лучшего сайта Казахстана доставалось интернет-магазину одежды и аксессуаров Lamoda.kz, а еще двумя годами ранее, в 2012 и 2013 годах, первое место брал портал Tengrinews.kz. Следующей весной стартует XV юбилейный сезон Национальной интернет-премии. Оргкомитет премии в лице ее председателя Софьи Носковой обещает смену дизайна сайта и очередные нововведения, улучшающие отбор и делающий премию интересной.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    0

  • 2. Стабилизация курса тенге
    2

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    1

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    0

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    1

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное