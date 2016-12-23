Объявлены лучшие сайты Казахстана

Национальная интернет-премия AWARD.kz в XIV раз объявила лучшие сайты года в 12 тематических и 11 поощрительных номинациях. Единственный конкурс сайтов Казахстана сформировал у отечественной интернет-общественности традицию ежегодного определения лучших работ в индустрии web-разработки. Имея своей главной целью стимулирование развития Казнета, AWARD.kz стал основным мерилом качественных интернет-ресурсов страны.

В этом году победителей из более чем 500 участников в течение трех месяцев выбирали эксперты и члены международного жюри, в состав которого вошли эксперты из шести стран, а также четыре члена жюри из международных всемирно известных конкурсов Awwwards.com и Cssdesignawards.com. Стоит отметить, что правила конкурса в этом году изменились и отчасти ужесточились, что позволило произвести максимально честный и тщательный отбор. В частности, впервые за историю AWARD.kz при выставлении оценок были использованы фильтр весов, максимизирующий значение отдельных критериев в зависимости от тематики сайта. Как и прогнозировал оргкомитет, это нововведение снизило возможность занять высокие места просто за счет широкой известности ресурса, либо красивого внешнего облика, который не всегда существенно влиял на итоговую оценку.

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По итогам конкурса в категории «Масс-медиа» первое место занял сайт аналитического интернет-журнала Vlast.kz; в номинации «Культура и искусство» лидировал портал о казахстанском кино «Бродвей»; в номинации «Детское воспитание, образование и наука» первенствовал электронный портал учебного процесса школ Мангистауской области. В номинации «Физкультура и спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых» лидировал сайт спортивного клуба «Ренессанс»; в номинации «Сетевые сервисы» победил портал поиска работы HiPO; лучшим среди корпоративных сайтов признан ресурс компании Top Kazakhstan, а лучшим среди отраслевых и региональных порталов стал сайт AND.kz, представляющий собой площадку для начинающих и действующих предпринимателей. Лучшим сайтом органов власти и самоуправления признали сайт НПП «Атамекен», а лидерство среди интернет-ресурсов общественных организаций завоевал сайт центральноазиатского фестиваля рекламы Red Jolbors.

Традиционно в рамках поведения итогов года Ассоциация Казахстанского Интернет-Бизнеса и Мобильной Коммерции (АКИБ) присуждает награды за вклад в развитие Казнета.

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В этом году звания «Человек года в Казнете» за запуск новых сервисов и реальное улучшение интернет-доставок удостоился Багдат Мусин и команда «Казпочты». Признание в качестве «Компании года в Казнете» получили Yandex Taxi и Uber - за успешный параллельный выход в Казахстан и снижение цен на такси. Гран-При Национальной интернет-премии AWARD.kz досталось аналитическому интернет-журналу Vlast.kz/

«В этом году у команды проекта непростые времена. Они первыми в Казнете стали экспериментировать с платными подписками», - пояснили свое решение в оргкомитете премии. Два предыдущих года звание лучшего сайта Казахстана доставалось интернет-магазину одежды и аксессуаров Lamoda.kz, а еще двумя годами ранее, в 2012 и 2013 годах, первое место брал портал Tengrinews.kz. Следующей весной стартует XV юбилейный сезон Национальной интернет-премии. Оргкомитет премии в лице ее председателя Софьи Носковой обещает смену дизайна сайта и очередные нововведения, улучшающие отбор и делающий премию интересной.