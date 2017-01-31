Определены победители конкурса Eurasia Mobile Challenge

В Ереване завершился региональный финал Eurasia Mobile Challenge, в котором приняли участие 24 команды из 8 стран. По итогам финала определились три лидера конкурса.

Первое место заняла команда ConfBot (Россия) с приложением для крупных конференций и форумов – оно позволяет гостям мероприятий общаться и получать информацию в специально организованных мессенджерах. На втором месте – команда Earlyone (Армения), предложившая решение проблемы очередей в общественных местах. Также в тройку лидеров вошло приложение Treepex, представленное грузинскими разработчиками и позволяющее пользователям высаживать деревья. Победители получат гранты от инициатора конкурса группы компаний VimpelCom в размере 20 000, 15 000 и 10 000 долларов соответственно, и представят Евразию на глобальном финале Global Mobile Challenge в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

Как сообщил главный исполнительный директор VimpelCom по странам Евразии Михаил Гречук, по сравнению с прошлым годом количество желающих участвовать в Eurasia Mobile Challenge 2017 увеличилось вдвое и достигло почти 1 000 команд. «Наша компания стремится выделить и поддержать лучшие digital-проекты, чтобы они были успешно реализованы для конечных пользователей», - отметил он.

Инвестиции в основной капитал предприятий связи сократились на 39%

«В этом году Казахстан на региональном финале представляли очень сильные команды c полезными и актуальными решениями. Это приложения «20tonn» - для организации логистики грузов, «Agroshield» – инновационная программа для сельского хозяйства и «Torgai» – мобильное приложение для нужд малого и среднего бизнеса в сфере торговли. В целом, уровень работ конкурса значительно вырос по сравнению с прошлым годом, и мы рады, что наши участники идут в авангарде этих положительных изменений», - отметил Александр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Справка

Конкурс мобильных приложений Eurasia Mobile Challenge является частью глобальной корпоративной инициативы «Оставь свой след» («Make yuor Mark») группы компаний VimpelCom (Beeline в Казахстане). 24 команды представили свои идеи 11 членам жюри - международным и региональным предпринимателям в digital-сфере из крупнейших компаний, инвесторов и членов руководства VimpelCom.