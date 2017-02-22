SAS демонстрирует рост бизнеса на падающем рынке

2016 год стал годом роста бизнеса SAS как в мире, так и в России и странах СНГ. Как сообщает пресс-служба SAS в России и СНГ, глобальная выручка компании составила $3.2 млрд, что в постоянных денежных единицах на 4% больше, чем в 2015 году. Доходы в России и СНГ выросли более чем на 40%.

Основными драйверами роста стали профессиональная команда, доказанная эффективность решений и высокая репутация компании на локальном рынке. «Мы постоянно адаптируемся к изменениям на рынках, работаем с прорывными технологиями и верны инновациям. Это позволяет нам год за годом оставаться лидером на ключевых рынках, предлагая нашим клиентам новые инструменты для решения самых важных бизнес-задач», - заявил при подведении итогов года сооснователь и глава SAS Джим Гуднайт.

Российское подразделение SAS, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и неблагоприятные тенденции рынка, в очередной раз продемонстрировало значительный рост. «Последние пять лет мы ежегодно достигаем в России и СНГ роста минимум на 30%. По итогам 2016 года наша выручка выросла почти в полтора раза», - сообщил Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

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В 2016 году компания отметила 20-летие присутствия на российском рынке, вышла в сегмент здравоохранения, продолжила активное развитие на финансовом рынке и в ритейле, а также в государственном секторе. Объявив о выходе на рынок облачной аналитики, компания выполнила более десятка проектов по моделям BaaS, SaaS и RaaS. Важным шагом по усилению присутствия на рынке стало открытие представительства SAS в Казахстане с офисами в Астане и Алматы. «Мы работаем в Казахстане уже больше 12 лет, у нас довольно много лояльных клиентов на этом рынке и постоянно растет потребность в новых сотрудниках. Так что открытие представительства было логичным и закономерным», - прокомментировал Валерий Панкратов.

За прошедший год SAS Россия/СНГ реализовала ряд важных проектов, в ходе которых были по-новому задействованы функциональные возможности решений SAS и выполнены новые важные для развития бизнеса клиентов задачи. Один из таких проектов в части клиентской аналитики выполнен в Сбербанке, где налажена работа с новыми сегментами клиентской базы. В ходе этого проекта получен убедительный финансовый результат. Что касается решений для управления рисками, то масштабный проект в финансовом секторе был запущен в банке ВТБ. Также в нескольких банках были реализованы проекты по автоматизации кредитного конвейера или переводу существующей системы андеррайтинга на решения SAS. В реальном секторе знаковыми стали проекты по автоматизации процессов риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита в компаниях «Роснефть» и «Ростелеком».

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Спрос на специалистов по анализу данных растет с опережением темпов их подготовки в вузах. Эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира, включая наиболее развитые экономики. Чтобы удовлетворить растущий спрос на специалистов по анализу данных, SAS продолжает развивать Академическую программу. В апреле 2016 года SAS Россия/СНГ провела с Высшей школой экономики первый хакатон по углубленной аналитике. За год было разработано и больше 10 новых учебных курсов и практикумов, новыми участниками Академической программы стали 5 учебных заведений, включая МИФИ, Северо-Западный институт управления и Уральский федеральный университет. Совместно с Казанским федеральным университетом и банком «Ак Барс» компания SAS запустила программу подготовки стажеров.

По мнению руководства компании, устойчивость и стабильный рост SAS на российском рынке обеспечивают несколько факторов: качественный продукт, накопленная экспертиза, единая команда менеджеров, разделяющих общие ценности, вовлеченность сотрудников в результат и их способность брать на себя риск при решении задач высокой значимости, а также стратегия работы с заказчиками. «Мы уверены в качестве продуктов, которые предлагаем рынку. Компания по‑прежнему вкладывает 25% выручки в исследования и новые разработки и прилагает большие усилия, чтобы выявлять новые потребности и бизнес-задачи и находить для них решения. Кроме того, растет удовлетворенность наших заказчиков, они охотно делятся своими успехами с рынком и рекомендуют нас коллегам. И конечно, команда – это основа и фундамент нашего бизнеса. И в этом плане мы чувствуем себя очень уверенно, поскольку создали качественную основу. Я думаю, что в 2017 году мы также продемонстрируем высокие показатели роста и выполним ряд новаторских для нашего рынка проектов», - комментирует Валерий Панкратов.

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Справка

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.

Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 14 тысяч сотрудников. Клиентами SAS являются более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. Среди них – 94 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2016 FORTUNE Global 500». По данным IDC на середину 2016 года, SAS занимает около 32% мирового рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SASв России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков, РЖД, «Аэрофлот», лидеры рынка розничной торговли, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического секторов, государственные организации.