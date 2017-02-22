Валюта нал
USD 311.50 312.20
RUB 5.47 5.49
EUR 330.00 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
314.09
+0.010%
EUR/KZT
330.05
+0.013%
RUB/KZT
5.43
+0.007%
EUR/USD
330.05
+0.013%
EUR/CHF
330.05
+0.013%
EUR/JPY
330.05
+0.013%
GBP/USD
390.7
+0.009%
USD/CHF
314.09
+0.010%
USD/JPY
314.09
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
314.09 330.05 5.43
+0.010% +0.013% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
56.88
+0.004%
Нефть WTI
54.02
-0.001%
Золото
1236.7
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1088
+0.010%
Жилье Астана
1050
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.88 54.02 1236.7
+0.004% -0.001% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

SAS демонстрирует рост бизнеса на падающем рынке

22.02.2017 14:52   647   0 Автор: Анна Шатерникова

2016 год стал годом роста бизнеса SAS как в мире, так и в России и странах СНГ. Как сообщает пресс-служба SAS в России и СНГ, глобальная выручка компании составила $3.2 млрд, что в постоянных денежных единицах на 4% больше, чем в 2015 году. Доходы в России и СНГ выросли более чем на 40%.

Основными драйверами роста стали профессиональная команда, доказанная эффективность решений и высокая репутация компании на локальном рынке. «Мы постоянно адаптируемся к изменениям на рынках, работаем с прорывными технологиями и верны инновациям. Это позволяет нам год за годом оставаться лидером на ключевых рынках, предлагая нашим клиентам новые инструменты для решения самых важных бизнес-задач», - заявил при подведении итогов года сооснователь и глава SAS Джим Гуднайт.

Российское подразделение SAS, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и неблагоприятные тенденции рынка, в очередной раз продемонстрировало значительный рост. «Последние пять лет мы ежегодно достигаем в России и СНГ роста минимум на 30%. По итогам 2016 года наша выручка выросла почти в полтора раза», - сообщил Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан в Китае...
Китайские разработчики приступили к созданию суперкомпьютера, вычислительной мощностью в один экзафлопс, сообщает Cnews.ru. Прототип будет создан к 20...

Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан в Китае

В 2016 году компания отметила 20-летие присутствия на российском рынке, вышла в сегмент здравоохранения, продолжила активное развитие на финансовом рынке и в ритейле, а также в государственном секторе. Объявив о выходе на рынок облачной аналитики, компания выполнила более десятка проектов по моделям BaaS, SaaS и RaaS. Важным шагом по усилению присутствия на рынке стало открытие представительства SAS в Казахстане с офисами в Астане и Алматы. «Мы работаем в Казахстане уже больше 12 лет, у нас довольно много лояльных клиентов на этом рынке и постоянно растет потребность в новых сотрудниках. Так что открытие представительства было логичным и закономерным», - прокомментировал Валерий Панкратов.

Материалы по теме

Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан в Китае

Эксперты Microsoft оценили уровень интернет-культуры

В Китае впервые робот заступил на дежурство

HTC откажется от выпуска бюджетных смартфонов

Apple назвала дату проведения крупнейшей конференции WWDC

За прошедший год SAS Россия/СНГ реализовала ряд важных проектов, в ходе которых были по-новому задействованы функциональные возможности решений SAS и выполнены новые важные для развития бизнеса клиентов задачи. Один из таких проектов в части клиентской аналитики выполнен в Сбербанке, где налажена работа с новыми сегментами клиентской базы. В ходе этого проекта получен убедительный финансовый результат. Что касается решений для управления рисками, то масштабный проект в финансовом секторе был запущен в банке ВТБ. Также в нескольких банках были реализованы проекты по автоматизации кредитного конвейера или переводу существующей системы андеррайтинга на решения SAS. В реальном секторе знаковыми стали проекты по автоматизации процессов риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита в компаниях «Роснефть» и «Ростелеком».

Эксперты Microsoft оценили уровень интернет-культуры

Спрос на специалистов по анализу данных растет с опережением темпов их подготовки в вузах. Эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира, включая наиболее развитые экономики. Чтобы удовлетворить растущий спрос на специалистов по анализу данных, SAS продолжает развивать Академическую программу. В апреле 2016 года SAS Россия/СНГ провела с Высшей школой экономики первый хакатон по углубленной аналитике. За год было разработано и больше 10 новых учебных курсов и практикумов, новыми участниками Академической программы стали 5 учебных заведений, включая МИФИ, Северо-Западный институт управления и Уральский федеральный университет. Совместно с Казанским федеральным университетом и банком «Ак Барс» компания SAS запустила программу подготовки стажеров.

По мнению руководства компании, устойчивость и стабильный рост SAS на российском рынке обеспечивают несколько факторов: качественный продукт, накопленная экспертиза, единая команда менеджеров, разделяющих общие ценности, вовлеченность сотрудников в результат и их способность брать на себя риск при решении задач высокой значимости, а также стратегия работы с заказчиками. «Мы уверены в качестве продуктов, которые предлагаем рынку. Компания по‑прежнему вкладывает 25% выручки в исследования и новые разработки и прилагает большие усилия, чтобы выявлять новые потребности и бизнес-задачи и находить для них решения. Кроме того, растет удовлетворенность наших заказчиков, они охотно делятся своими успехами с рынком и рекомендуют нас коллегам. И конечно, команда – это основа и фундамент нашего бизнеса. И в этом плане мы чувствуем себя очень уверенно, поскольку создали качественную основу. Я думаю, что в 2017 году мы также продемонстрируем высокие показатели роста и выполним ряд новаторских для нашего рынка проектов», - комментирует Валерий Панкратов.

В Китае впервые робот заступил на дежурство

Справка

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.

Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 14 тысяч сотрудников. Клиентами SAS являются более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. Среди них – 94 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2016 FORTUNE Global 500». По данным IDC на середину 2016 года, SAS занимает около 32% мирового рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SASв России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков, РЖД, «Аэрофлот», лидеры рынка розничной торговли, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического секторов, государственные организации.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    86

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    91

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    171

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    76

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное