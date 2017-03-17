Смартфоны смогут подзаряжать друг друга без проводов

Бюро США по патентам и торговым маркам США (USPTO) зарегистрировало права компании Sony на технологию, которая позволяет одному смартфону восполнят запас аккумулятора за счет батареи другого, причем без проводов, передает Hi-tech Вести.

Обмен энергией, сказано в документе, происходит "по воздуху", с разрешения владельца устройства-донора.

Как сообщает The Verge, в патенте главным образом описываются способы, при помощи которых устройства могут находить поблизости гаджеты, готовые поделиться энергией, и подключаться к ним, как как точкам доступа Wi-Fi.

Таким образом, представляет Sony, в недалеком будущем вообще не понадобится заряжать смартфоны через розетку. Просто зайдя в комнату, пользователи смогут получить энергию от соседнего прибора, например микроволновки или телевизора.