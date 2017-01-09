SpaceX готовится к запуску Falcon 9 14 января

Американская компания SpaceX отложила первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, он состоится не раньше 14 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией в социальной сети Twitter.

"Дата запуска отложена из-за сильного ветра и дождей на космодроме Ванденберг", - отмечается в нем. Как уточнила SpaceX, следующая попытка осуществить старт состоится 14 января. Ранее ожидалось, что его проведут 9 января с базы американских ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

SpaceX намерена с помощью Falcon 9 вывести на орбиту 10 новейших телекоммуникационных спутников Iridium NEXT производства компании Iridium Communications. Последняя в течение ближайших лет планирует доставить в космос несколько десятков таких аппаратов.

1 сентября прошлого года во время запуска с мыса Канаверал в штате Флорида взорвалась ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. В результате ЧП никто не пострадал. Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6. Глава SpaceX Илон Маск назвал взрыв наиболее серьезной неудачей за всю 14-летнюю историю существования компании.

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что международный оператор связи Inmarsat в связи с аварией Falcon 9 может отказаться от услуг SpaceX по запуску его спутника Global Xpress и вместо этого выбрать российскую ракету-носитель "Протон-М".