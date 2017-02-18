В Китае впервые робот заступил на дежурство

На вокзале китайской провинции Хэйнань заступил на дежурство робот-патрульный. Робот патрулировал в зале ожидания, сообщает агентство China News Service.

Робот может охранять территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Он способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать об угрозе пожара.

Отмечается, что в течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего будет постоянно дежурить по ночам.

На фотографиях, которые публикует агентство, видно, что черно-белый робот высотой меньше человеческого роста передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров.