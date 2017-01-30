В Сети появились фото нового флагмана Samsung

Издание Venrurebeat и блогер Эван Бласс (Evan Blass), известный публикациями в своем твиттере evleaks фото и характеристик новых гаджетов еще до их анонса, обнародовали фотографии будущего флагмана Galaxy S8, который, как ожидается, Samsung выпустит 29 марта 2017 года, сообщает Cnews.ru.

Одновременно издание Guardian опубликовало характеристики этих смартфонов.

К выпуску готовятся две модели с диагональю QHD Super AMOLED экранов 5,8 и 6,2 дюймов, которые займут примерно 83% передней панели гаджетов. Отмечается, что из-за нестандартного размера соотношение сторон экрана по ширине и высоте будет 18,5:9 вместо привычного 16:9.

Смартфоны будут поддерживать последнюю версию мобильной ОС Android Nougat и работать на процессорах Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos, в зависимости от модели.

Предположительно, производительность новых гаджетов будет на 11% выше, чем у Galaxy S7, а обработка графики на 23% быстрее. Кроме того, смартфоны будут на 20% энергоэффективнее предшественника. Это будет важным, во-первых, из-за значительного увеличения размеров дисплея. Во-вторых, аккумуляторы девайсов будут достаточно скромной емкости – 3 000 мАч (5,8 дюйма) и 3 500 мАч (6,2 дюйма).

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Количество оперативной памяти в гаджетах останется на уровне 4 ГБ, а вот встроенная память будет минимум 64 ГБ с дополнительным слотом для microSD до 256 ГБ. Заряжаться устройство будет через порт USB-C, расположенный рядом с 3,5-м гнездом для наушников, от которого отказалась Apple.

Смартфоны будут снабжены двумя камерами на 12 и 8 (для сэлфи) мегапикселей. Основная камера, предположительно, получит новые функции, в том числе визуального поиска по фотографиям, включая сканирование снимка для поиска изображенного на нем в интернет-магазинах. Сэлфи-камера будет поддерживать биометрическую технологию сканирования радужной оболочки глаза (iris-scanning).

Рядом с этой камерой будет размещен датчик отпечатка пальца, что, как отмечают журналисты, может стать неудобным для многих пользователей.

В числе дополнительных возможностей аппарата называется перспектива их подключения к настольному монитору с дальнейшим управлением с помощью мыши и клавиатуры. Предполагается, что реализовать это можно будет с помощью запатентованной южнокорейской компанией док-станции Samsung DeX, схожей с Microsoft Continuum.

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Возможно, на девайсах будет голосовой помощник Bixby, который, по заявлению разработчиков, может обрабатывать более сложные запросы, чем конкуренты (Google Assistant и Siri от Apple).

Как ожидается, новые смартфоны Samsung представит 29 марта 2017 года в Нью-Йорке. Стоимость гаджетов на европейском рынке будет, как минимум на 100 евро больше, чем у прошлогодних моделей и составит не менее 799 евро. В продажу они поступят 21 апреля.