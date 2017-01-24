«ВымпелКом» запустит 5G совместно с Huawei

В течение года стороны намерены разработать и протестировать технологии IoT, машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности. Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 5G запланирован на 2020 год, сообщает vestifinance.ru.



ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявляет о подписании соглашения по совместному изучению и тестированию технологий, лежащих в основе сетей 5G. Сотрудничество с Huawei призвано определить шаги по развитию сетей «Билайн» на пути к 5G в рамках стратегии цифровой трансформации "ВымпелКом" и помочь компании Huawei создать решения, максимально отвечающие требованиям рынка.



По условиям соглашения планируется, что в I квартале 2017 года будут проведены испытания инновационных технологий LTE-U (LTE-Unlicensed) и функций LTE-Advanced Pro, призванных улучшить пользовательский опыт в части передачи данных. Данные исследования помогут Huawei разработать новые технологии и стандарты, а ПАО "ВымпелКом" создать сети нового поколения, улучшить качество услуг и запустить новые цифровые сервисы для клиентов.



В течение 2017 года компании намерены разрабатывать и тестировать технологии интернета вещей, машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности. Кроме того, стороны договорились в этом году протестировать ряд возможностей, позволяющих увеличить скорость и уменьшить задержки в сети при передачи данных.



"Основная причина наших инновационных изменений – это желание предоставить клиентам лучшие цифровые услуги. Развитие новых сетей – один из главных приоритетов "ВымпелКом". Мы стремимся быть лучшим оператором России и уверены, что в этом году объем потребления мобильных данных будет увеличиваться. По итогам IV квартала 2016 года мы видели рост LTE трафика более чем в 2 раза по отношению к предыдущему году. Понимая высокую востребованность новых технологий и стандартов, мы находимся в поисках партнеров, которые помогут нам трансформироваться в цифровую компанию. Данное сотрудничество позволит нам сделать первый шаг навстречу принципиально новому качеству услуг и связи для наших клиентов", - сказал Сергей Кнышев, директор по развитию сети ПАО "ВымпелКом".



"Несмотря на то, что коммерческое использование сетей 5G ожидается в 2020 г., ведущие мировые операторы понимают, что существенные изменения инфраструктуры, модернизация операционной деятельности и создание экосистемы должны начаться уже сейчас. Мы рады выступить в качестве стратегического партнера "ВымпелКома" в процессе перехода к сетям будущего, что гарантирует абонентам "Билайн" получение преимуществ совершенных услуг связи", - прокомментировал Чжао Лэй, директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании Huawei в России.





Китай создал инвестиционный фонд интернет-коммуникаций на $14,5 млрд