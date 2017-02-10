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Xiaomi официально выходит на рынок Казахстана

10.02.2017 17:03   1239   0 Автор: Анна Шатерникова

Один из ведущих производителей смартфонов и электроники из КНР компания Xiaomi объявила об официальном выходе на рынок Казахстана. Продукция компании будет представлена как в авторизованных торговых точках Mi Store, так и в ведущих розничных сетях.

В прошлом году казахстанский рынок мобильных телефонов взял курс на рост после достаточно затяжного периода падения, когда потребители не думали о новых гаджетах. Неудовлетворенный спрос оказал существенное влияние на рост импорта мобильных устройств, и потребители хотят увидеть на рынке новые технологичные и надежные модели по доступным ценам. «После девальвации 2015 года мы вступили в серьезный кризис, но сейчас мы преодолеваем его. Количество телефонов растет, но в деньгах отмечается снижение. Это связано с тем, что люди выбирают более дешевые модели. Данный тренд дошел и до производителя. Но основной посыл заключается в том, что сейчас мы заходим не на падающий рынок, а на растущий», - констатировал Виталий Мерзликин, генеральный директор компании Al-Style, официального дистрибьютора Xiaomi в Казахстане

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Компания Xiaomi приходит в Казахстан с уникальной операционной системой MIUI, которую, надеются представители компании, оценят приверженцы как iOS, так и Android. В числе основных преимуществ «операционки» от Xiaomi специалисты называют открытость и упрощенную архитектуру. «Платформа MIUI обладает всеми качествами, чтобы сформировать вокруг себя новое движение пользователей с единым стилем жизни, аналогичное тем, что сформировались вокруг «Андроида» и продукции компании Apple. Люди смогут общаться, делиться пользовательским опытом и вместе делать систему лучше», - отметил г-н Мерзликин. По его словам, компания-дистрибьютор запустила проект по переводу MIUI на казахский язык, который станет первым языком тюркской группы, который появится в операционной системе китайского производителя.

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В компании Al-Style прогнозируют, что за два года компания сумеет занять 10% казахстанского рынка и войти в пятерку лидеров. Амбиции подтверждены позитивным опытом продаж на других рынках: во всем мире на долю устройств Xiaomi приходится 5,6% продаж, а в Китае (на рынке Поднебесной компания уступает только Huawei и Lenovo) – 17%.

Даже в самой бюджетной версии смартфоны Xiaomi поступают в алюминиевом корпусе, в более дорогих версиях используется керамика. Вскоре компания обещала представить казахстанским пользователям один из своих козырей - первый в мире безрамочный смартфон Mi Mix, 91,3% площади передней панели которого занимает сенсорный экран.

«Сегодня мы открываем первый официальный Mi Store в Казахстане в ТРЦ MEGA Alma-Ata. В марте откроется второй магазин на базе Mega Silk Way в Астане. В этом году мы также планируем открыть торговую точку в Шымкенте, а со следующего года начнем осваивать другие крупные города Казахстана», - рассказала руководитель розничной сети компании Al-Style Азалия Сейфуллина. Вместе с официальными точками продаж запускается сайт mi.com.kz, на котором пользователи смогут не только приобрести сертифицированные продукты, но и проверить свои устройства на оригинальность.

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Компания Xiaomi получила известность не только как производитель высокотехнологичных смартфонов. В линейке выпускаемых ею устройств – электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, фильтры для очистки воздуха, датчики полива растений и другие продукты; некоторые из них также будут доступны на казахстанском рынке.   

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