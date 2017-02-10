Жюри определило победителей Open Innovations Startup Tour

Стали известны имена победителей Евразийского этапа роуд-шоу Open Innovations Startup Tour 2017. Мероприятие проходило 7-8 февраля в Алматы, на площадке университета «Туран», при поддержке Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty Tech Garden) и университета «Туран».

Эксперты фонда «Сколково» и приглашенные менторы, вошедшие в состав жюри, отметили высокий уровень казахстанских проектов, оценив технологичность, инновационную составляющую и актуальность представленных стартапов, сообщает пресс-служба Almaty TechGarden.

«Казахстанские работы продемонстрировали нам высокий инновационный потенциал страны и Евразийского региона. Все проекты нацелены на улучшение жизни людей, видно, что в стране решают конкретные, важные для ее граждан проблемы. Мой интерес вызвали проекты по индустриальному треку, которые можно разделить на две группы. Первая – это проекты сугубо научные, до завершения исследования которых еще достаточно далеко, и потенциал коммерциализации которых оценить пока трудно. Вторая группа - проекты с законченными бизнес-планами и внедрениями. Они не претендуют на завоевание мирового рынка, а фокусируются на локальных задачах. В том, что касается второй группы, казахстанским коллегам предстоит еще много работы. Поскольку многие ребята хотят взаимодействовать со «Сколково», перед нами поставлена интересная задача – как создавать условия для развития проектов, когда есть отличная локальная идея, но не совсем понятно место этих разработок в мире», - констатировал Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково».

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Среди проектов, представленных в ходе питч-сессий в Алматы, жюри выбрало девять победителей по трем направлениям.

Информационные технологии:

1 место – Ринат Фазылбеков (проект «Агрошилд, комплексный сервис по управлению фермой»)

2 место – Андрей Зырьянов (проект «OrionM2M»)

3 место – Алексей Битюцкий (проект «Система ESCADA»)

Биомедицинские технологии:

1 место – Маулен Бектурганов (проект «Бионический протез руки»)

2 место – Акбар Тумабеков (проект «Устройство для автоматизации наложения швов - Lasso»)

3 место – Алимжан Кенесбеков (проект «Ци Вита – уникальная перчатка, измеряющая электропунктурную диагностику и выводящая диагноз человека в приложении на смартфоне»)

Индустриальные технологии:

1 место – Тилек Токтогазиев (проект «Инновационная юртичная теплица Nomad Greenhouse»)

2 место – Жарылкасын Садыков (проект «Энергосберегающая наклонная камера нового поколения для уборочных машин»)

3 место – Давид Огаджанян (проект «Энергоэффективный фасад зданий из инновационных композиционных стеновых пенатермоблоков»)

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