Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
312.76
-0.001%
EUR/KZT
331.09
-0.001%
RUB/KZT
5.4
+0.002%
EUR/USD
331.09
-0.001%
EUR/CHF
331.09
-0.001%
EUR/JPY
331.09
-0.001%
GBP/USD
388.67
-0.001%
USD/CHF
312.76
-0.001%
USD/JPY
312.76
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.76 331.09 5.4
-0.001% -0.001% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
55.78
-0.003%
Нефть WTI
53.93
-0.002%
Золото
1257.3
-0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1121
+0.029%
Жилье Астана
1073
+0.021%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.78 53.93 1257.3
-0.003% -0.002% -0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

71,5 тонн карантинной продукции вернули в Кыргызстан

28.02.2017 18:53   597   0

Несколько фактов реализации карантинной продукции выявлено в Казахстане, передает пресс-служба МСХ РК.

После отмены карантинного фитосанитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы выявлено 13 нарушений законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений, допущенных при перевозке и реализации на территории Республики Казахстан подкарантинной продукции.

Выявлено 3 факта реализации зараженных карантинными объектами партий яблок общим весом 39,87 тонн (в Павлодарской области 39,8 тонн, Северо-Казахстанской области – 0,07 тонн), 10 фактов перевозки и реализации подкарантинной продукции без сопровождения фитосанитарным сертификатом общим весом 120,38 тонн. Продукция весом 71,5 тонн была возвращена на территорию Кыргызской Республики.

 

 

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    18

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    2

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    144

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    26

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное