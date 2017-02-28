71,5 тонн карантинной продукции вернули в Кыргызстан

Несколько фактов реализации карантинной продукции выявлено в Казахстане, передает пресс-служба МСХ РК.

После отмены карантинного фитосанитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы выявлено 13 нарушений законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений, допущенных при перевозке и реализации на территории Республики Казахстан подкарантинной продукции.

Выявлено 3 факта реализации зараженных карантинными объектами партий яблок общим весом 39,87 тонн (в Павлодарской области 39,8 тонн, Северо-Казахстанской области – 0,07 тонн), 10 фактов перевозки и реализации подкарантинной продукции без сопровождения фитосанитарным сертификатом общим весом 120,38 тонн. Продукция весом 71,5 тонн была возвращена на территорию Кыргызской Республики.