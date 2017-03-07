В Air Astana прокомментировали аварийную посадку рейса Астана - Алматы

Самолет авиакомпании «Боинг - 757», выполнявший 7 марта 2017 года рейс КС672 по маршруту Астана – Алматы, произвёл посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа, передает пресс-служба Air Astana.

Самолет рейса КС672 авиакомпании Аir Astana, летевший по маршруту Астана-Алматы, совершил экстренную посадку в Алматы, сообщает МИА "Казинформ".

«7 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполняющий рейс КС672, воздушное судно Боинг 757-200, по маршруту Астана - Алматы запросил посадку по причине отказа одного двигателя. В 11.00 воздушное судно благополучно приземлилось в штатном режиме в аэропорту Алматы. На борту находились 72 пассажира и восемь членов экипажа», - сообщили в Международном аэропорту Алматы.