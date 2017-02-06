Армия Йемена нанесла ракетный удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Удар нанесен 6 февраля. Источники в Йемене назвали его "успешным", сообщают Вести.

Между тем, сведений о типе ракеты, а также данных о погибших и пострадавших нет. Речь может идти о ракете Borkan ("земля-земля"). Источники агентства утверждают, что удар нанесен по военной базе "Мазахимия", расположенной к западу от Эр-Рияда.

Al-Masdar News отмечает, что власти Саудовской Аравии объясняют взрыв "землетрясением или падением метеорита". При этом в Эр-Рияде якобы объявили режим чрезвычайного положения.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2004 г. Повстанцы-шииты выступили тогда против союза властей страны с США и потребовали восстановления теократической монархии. Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая пытается вернуть к власти в Йемене суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади. Коалиция наносит по Йемену авиаудары, при которых гибнет мирное население.

Коалиции противостоит боевое крыло хуситов - шиитское движение "Ансар Аллах" и верная бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть йеменской армии. В стране также действуют несколько террористических группировок, в том числе запрещенные в России "Исламское государство" и "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

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Фондовый индекс биржи Саудовской Аравии открылся небольшим ростом (0,5%) в понедельник. Котировки телекоммуникационной компании Etihad Atheeb продолжили стремительное падение на 4,1% после падения акций в пятницу на 3,9%.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2017 г. торгуется с незначительным снижением в 0,02% на уровне $53,82 за баррель.