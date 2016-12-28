Экс-глава КНБ задержан по подозрению в разглашении гостайны и превышении полномочий

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч.3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич.

Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в Следственный изолятор КНБ.

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Наратай Дутаев родился 7 января 1956 года в Свердловском районе Жамбылской области. В 1978 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина. По образованию — инженер по автоматизации металлургического производства. В 1982 году — Высшие курсы КГБ СССР в г. Минске и высшее учебное заведение КГБ СССР в Москве.

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Трудовую деятельность начал в 1978 году инженером института КазНИИ «Гипрофосфор».

В период с 1982 по 1986 год работал в КГБ СССР по Ставропольскому краю (младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный). В период с 1986 по 1994 год работал на различных должностях в системе КГБ Казахской ССР по городу Алма-Ате и Алма-Атинской области (старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший инспектор, зам. начальника, начальник отдела).

С 1994 по 1997 работал заместителем начальника, начальником главного организационно-инспекторского управления, начальником департамента перспективного развития Комитета национальной безопасности РК.

С 1997 года — начальник Департамента КНБ РК по Павлодарской области.

В период с 1998 по 2001 работал заместителем, первым заместителем председателя КНБ РК, одновременно,

в 1998—1999 годах — исполняющий обязанности директора Службы «Барлау» (внешняя разведка) КНБ РК.

В декабре 2001 году Указом Главы государства назначен председателем Комитета национальной безопасности РК.

Известный режиссер задержан в Алматы

22 февраля 2006 — подал в отставку в связи с причастностью сотрудников спецназа КНБ «Арыстан» к убийству экс-министра А. Сарсенбаева.

В период с 2006 по 2008 — начальник Академии КНБ РК.

С 20 февраля 2008 года — советник Президента Республики Казахстан.

4 сентября 2008 года освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан

С 25 сентября 2008 — 7 августа 2009 — вице-президент АО "Национальная атомная компания «Казатомпром».