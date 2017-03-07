Экс-сотрудники Минобороны РК осуждены за создание ОПГ

Бывшим сотрудникам вменялось хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 2-х миллиардов тенге, передает МИА "Казинформ".

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны. Они признаны виновными в создании организованной преступной группы из числа офицеров главного управления расквартирования войск Вооруженных сил РК, департамента бюджетного планирования и финансов Министерства обороны РК, а также индивидуального предпринимателя.

«По данному делу осуждены 11 лиц, руководителям организованной преступной группы назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет. Остальные участники приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет»¸- сообщает пресс-служба Военного суда РК.

Судом с осужденных взыскан причиненный государству ущерб, а также конфисковано имущество осужденных, приобретенное на средства, добытые преступным путем в виде квартир, встроенных помещений, парковочных мест и офисных помещений в элитных жилых комплексах городов Астана и Алматы, дорогостоящие автотранспортные средства и денежные средства, изъятые по месту их проживания. Приговор не вступил в законную силу.