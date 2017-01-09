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Глава ЕНПФ Руслан Ерденаев арестован на 2 месяца

09.01.2017 15:08   1111   0

Глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслан Ерденаев арестован на 2 месяца.

Алмалинским районным судом города Алматы вынесено постановление о санкционировании меры пресечения в отношении председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина, сообщили в пресс-службе городского суда, передает МИА КазИнформ.

Органами досудебного расследования Р. Ерденаев и др. подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Постановление обжаловано через Алмалинский районный суд в Алматинский городской суд. Рассмотрение апелляционных жалоб состоится 9 января 2017 года в 15.00 часов на закрытом судебном заседании на основании ст. 107 ч. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

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Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» было заявление от Национального банка РК.

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